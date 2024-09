Quiboloy, kaubanan mihimakak, pasangil sa human trafficking

Miingon ang pangulo sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) Pastor Apollo Quiboloy ug ang iyang mga kauban nga akusado nga dili sila sad-an sa mga akusasyon sa qualified human trafficking nga gisang-at batok kanila.

Si Quiboloy ug mga kauban nga sila Crisente ug Ingrid Canada, Sylvia Cemañes, ug Jackielyn Roy, miatubang sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159 alang sa ilang arraignment niadtong buntag sa Biyernes, Septyembre 13, 2024. Kini ang unang higayon nga miatubang si Quiboloy sa korte.

Gidakop sila tungod sa giingong pagpanguha sa mga babaye nga miyembro sa KOJC aron makapangolekta og pondo alang sa relihiyusong organisasyon. Walay gitugot nga piyansa ang korte sa Pasig alang sa ilang temporaryong kagawasan.

Si Quiboloy ug ang iyang mga kauban mi-surrender sa mga awtoridad niadtong Septiyembre 8, 2024, duha ka semana human gi-raid sa kapulisan ang KOJC compound sa Davao City aron ihatud ang warrant sa iyang pagdakop.

Sumala sa kapulisan ug sa Department of the Interior and Local Government nga napugos si Quiboloy sa pagtahan tungod kay gilibutan na sa kapulisan ang KOJC compound.

Gawas sa mga kaso sa human trafficking, si Quiboloy nag-atubang usab og mga kaso sa pag-abuso sa kabataan ug sekswal nga abuso sa Quezon City court. Ang maong mga kaso unang gi-file sa Davao court apan gibalhin sa Quezon City. Gihatagan sa Quezon City court ug piyansa nga P260,000 alang sa mga kaso sa pag-abuso sa kabataan ug sekswal nga abuso.

Si Quiboloy gipangita usab sa Estados Unidos tungod sa mga kaso sa sexual trafficking sa mga bata. Sumala sa Department of Justice, naghulat sila nga ang US mo-file ug extradition request alang sa lider sa KOJC apan gipahibawo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga kinahanglang atubangon una ni Quiboloy ang mga kaso nga gi-file batok kanila sa Pilipinas. /