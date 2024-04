Quiboloy nangayo’g kasigurohan ni Bongbong

Ang founder ug lider sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) nga si Pastor Apollo Quiboloy nihangyo niadtong Saba­do, Abril 6, 2024, sa admi­nistrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Mar­cos Jr. nga moluwat og pamahayag nga mopasalig nga dili tugotan ang kagamhanan sa Estados Unidos nga mag apil-apil sa iyang kaso, sa di pa siya mopakita ug moatubang sa kaso batok kaniya.

Sa usa ka audio recording, si Quiboloy niingon nga wala siya magtago tungod sa mga kasong child and sexual abuse nga gipasaka batok kaniya sa mga kanhi miyembro sa KJC apan tungod sa panagkunsabo sa gobyerno sa Pilipinas ug US sa iyang “extraordinary rendition.”

“Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil sa ako po ay may kasalanan, hindi po, ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito, sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito simple case lamang po ito na apat na taon nang nakabinbin diyan sa Department of Justice (DOJ) pagkatapos ngayon ay binuhay nanaman nila, pagkatapos ito po ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay habulin,” sumala pa ni Quiboloy.

Niadtong Abril 1, gimando sa Davao City Regional Trial Court Branch 12 ang pagdakop kang Quiboloy ug lima pa nga sila si Jackielyn W. Roy, Cresente Canada, Paulene Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Cemañes tungod sa paglapas sa Section 10(a) o uban pang akto sa child abuse ubos sa Republic Act (RA) No. 7610 o ang “Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.”

Gimando usab nga arestuhon si Quiboloy tungod sa paglapas sa Section 5(b) o sexual abuse ubos usab sa RA 7610. Girekomendar ang piyansa sa matag kaso.

SENADO

Gigukod usab sa Senado si Quiboloy human ang Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality niisyu og arrest order batok kaniya tungod sa wala pagtunga sa inquiry batok sa giingong ilegal nga kalihukan sulod sa KJC.

Matod ni Quiboloy nga kining tanan mga lit-ag aron siya mogawas sa dayag.

Matod niya nga kon mahitabo kana, itugyan sa gobyerno sa Pilipinas ang iyang kustodiya ngadto sa gobyerno sa US.

“Hindi ako um-attend sa kanilang mga hearing kasi pinoprotektahan ko ‘yung sarili ko. Kasi ang alam ko lahat ng ito ay patibong lamang. Upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti,” matod ni Quiboloy.

“Bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI (Federal Bureau of Investigation), ang CIA (Central Intelligence Agency), ang US Embassy...Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng secretary of Department of Justice, Boying (Jesus Crispin) Remulla. Written po ‘yan ha, written... na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong iyan kahit saan ninyo dalhin dito sa Pilipinas,” dugang pa niya.

Nangayo usab siya'g kasegurohan gikan sa mga pangulo sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, ug Criminal Investigation and Detection Group.

Giawhag usab ni Quiboloy si Senador Risa Hontiveros, chairperson sa Senate panel, nga hunongon na ang ilang imbestigasyon batok kaniya ug diretso na lang sa pagpasaka og kaso batok kaniya sa tukmang korte.

Si Quiboloy nag-atubang og 43 ka mga kaso sa US, nga naglakip sa sex trafficking pinaagi sa puwersa lakip na ang mga bata, money laundering, ug fraud ug coercion, ug uban pa.

Una nang niingon si Quiboloy nga ang gobyerno sa US ug Pilipinas nagtinabangay alang sa pagpatay kaniya.

Matod niya 24/7 nga gi-survey sa mga otoridad ang iyang mga compound samtang nagplano sila nga mohimo og mga raid diin tamnan sila og armas ug ilegal nga drugas isip ebidensya.

Si Quiboloy niingon nga ang gobyerno sa US nagbutang og $2 milyunes nga patong sa iyang ulo.

Gitataw niya nga dili siya motugot nga adunay makadakop kaniya nga buhi. / TPM / SunStar Philippines