Quiboloy nataptan sa sakit nga pneumonia

Gidala sa ospital ang nabilanggong lider sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga si Pastor Apollo Quiboloy tungod sa Pneumonia.
Si Jail Superintendent Jayrex Bustinera, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), niingon nga si Quiboloy gidali pagdala sa usa ka public hospital niadtong Septiyembre 11, 2025, tungod sa kalisod sa pagginhawa.
Dugang niya, si Quiboloy na-diagnose nga adunay moderate risk Community Acquired Pneumonia.
Matod ni Bustinera, ang Regional Trial Court 159 sa Pasig City nga nagdumala sa kaso ni Quiboloy, daling gipahibalo bahin sa kahimtang niini ug niisyu dayon og kamanduan ang korte alang sa iyang pagpaospital.
Si Quiboloy nag-atubang og kasong qualified human trafficking nga dili mapiyansahan ubos sa Section 4(a) sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 nga giamendahan sa korte sa Pasig.
“As of 30 September 2025, he is stable and recovering in a public hospital, in line with BJMP policies on medical care for PDLs (persons deprived of liberty),” batbat ni Bustinera.
Niadtong Enero, si Quiboloy gidala sab sa ospital tungod gihapon sa pneumonia.
Siya giaresto niadtong Septiyembre 8, 2024, human sa kapin sa duha ka semana nga manhunt operation sulod sa KOJC compound sa Davao City. / TPM / SunStar Philippines