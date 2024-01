Rabacal: 2024: Undangon na ang kurapsyon

Kining kurapsyon maoy numero unong problema sa pagdumala sa Pilipinas. Daghang katuigan nga nanglabay apan inay masumpo kini, migrabe na hinuon pag-ayo. Ang katawhan nasayud kon si kinsa kining mga kawatan sa salapi sa lungsod apan nagpaka buta bungol lang ang uban kay kapamilya, suod nga higala o direktang naka binipisyo sila niining pagpangawkaw. Lisod kining usbon pero malaumon gihapon ako nga mausab kini kon magpakabana lang kitang tanan para makab-ot ang nindot ug saktong pangagamhanan.

Kaniadto naay First Lady nga gipasanginlang nangawkaw sa kaban sa gobierno tungod kay mahiligon kaayo siya sa mga maanindot ug mahalong mga butang. Ang ila gyud nga ebidensya mao kadtong tres mil ka paresang sapatos nga hikit-an sud sa Malacañang sa dihang nanglayas na sila. In fairness sa First Lady, dili man kita angay mahibong sa kadaghan sa iyang sapatos kay iya mang gitaguan bisan ang iyang daan nang mga parisan. Daghan bayang mo regalo usab kaniya og mga sapatos. Anaa man gani mga adunahan diha nga sobra pa niini ang gidaghanon sa ilang sapatos. Apan gipa-undayonan man lang usab kining mga tabi ni anhing Presidente Marcos, sa dihang giimbitar kaming 10 ka mga sakop sa media didto sa Malacañang. Mikomedya siya pag-ingon nga kon mag-abli siyag banko dungan gyud ang duha, usa sa Ilocos para deposit ug lain sa Tacloban para withdrawal.

Human niadto. dihay laing kapikas sa presidente nga maoy mohashas sa hapit tanang dagko'ng mga proyekto nga tukoron sa nasod pinaagi sa iyang grupo sa mga abogado. Gani dihay ubay-ubay nga mga opisyal sa militar nga napriso tungod sa iyang ilegal nga kasugoan. Diha usab kadtoy “amiga” sa usa ka presidente nga nakakuha og dagkong mga kontrata sa gobyerno. Mas grabe ang mga uyab sa nagsunod kaniya sa Malacanañg. Karong bag-o adunay na usay mga pasangil nga ang kapikas sa dakong opisyal nakig-abin sa mga smugglers.

Dili lamang kini binuhatan sa dagkong mga politiko kay naa man say mga kapikas sa local nga mga politiko nga mo-apil usab sa pagpili og mga proyekto. Usahay naa pud silay palusot pinaagi sa mga gamitunon sa opisina ug sa ubang mga panapi. Kadaghanan kanila daghan na og bag-o nga sakyanan nga unta dili man sila makapalit bisan motorsiklo kaniadto nga wala pa sila makapwesto.

Kinahanglang mahunong na kining maong pagpangawat ug pagwari-wari sa buhis sa katawhan. Kinahanglang matuman na kining damgo sa katawhan nga maayong pang gobyerno. Sumala pa sa panultihon “Kon gusto kang matuman ang imong mga damgo, ang imong unang buhaton mao ang pagmata.”

Ang uban hinuon nangapildi na tungod kay nasayran ang ilang mga binuang ug ang ilang dili makaon sa iro nga batasan.Hinaot pang timan-an ninyo kining maong mga politiko nga kawatan sa panudlanan sa lungsod aron ato silang ilisdan inig-abot sa piniliay.

