Rabacal: ABC elections sa Cebu

Ang piniliay alang sa mga opisyal sa Association of Barangay Captains (ABC) kinahanglang himuon sa labing dugay Diseyembre 15, 2023 alang a highly-urbanized, independent component cities and municipalities. Alang sa provincial level himuon kini dili molapas sa Enero 15, 2023.

Ang Department of the Interior and Local Government (DILG) nagdili sa mga local nga opisyal, sama sa gobernador ug sa mayor, nga mo-indorso ug mangampanya og kandidato sa maong piniliay. Mao kini ang unod sa DILG memorandum circular 2023-184 nga pinitsahan og Nobiyembre 22, 2023.

Matuman kaha kini? Dinhi lamang sa Cebu City, nipahibawo na si Mayor Mike Rama sa iyang pagsuporta kang Kasambagan Barangay Kapitan Franklyn Ong. Gipaabut usab nga iduso ni Mayor Junard “Ahong” Chan ang iyang anak nga si Basak, Lapu-Lapu City Barangay Captain Jasmine King Chan. Ang uban usab nga mga mayor sa siyudad ug sa kalungsoran gipaabut nga mokampanya sa ilang kandidato nga mahimong ABC president kay modugang man sila sa gidaghanon sa mga sakop sa konseho.

Unsa may silot niining mga opisyal nga dili gayud mopatuo ning maong DILG memo order?

○ ○ ○

Makapa-alarma kining pagsiaw sa tulis dinhi sa Sugbo niining miaging mga adlaw. Niadtong Sabado ang Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store gitulis buntag nga dako bisan sa daghang mga tawo sa maong dapit. Nadakpan hinuon ang pipila ka mga suspek tungod kay nakuha man sa CCTV camera ang plaka sa usa ka awto nga gisakyan sa pipila kanila.

Maayo gyud nga estriktuhon ang pagpatuman sa ordinansa nga nagsugo sa mga establisemento nga magbutang og CCTV camera. Subo lang palandungon kay daghan sa mga tindahan wala gayud motuman sa maong ordinansa.

○ ○ ○

Kompiyansa ra gyud tingali kaayo si Mayor Mike Rama nga suportado siya sa mga Sugboanon bisan sa kanunay niyang pagbiyahe ug sa taas kaayo niyang bakasyon. Ang iyang usa ka buwan nga bakasyon sa Australia uban sa iyang pamilya matapus na unta niadtong Nobiyembre 27, apan iya kining gilugwayan hangtod sa Desiyembre 20, 2023. Kining iyang pagbakasyon naghimo kang Bise Mayor Raymond Alvin Garcia nga Acting Ma­yor. Apan bisan kon atua si Rama sa gawas sa nasod, kanunay siyang makighinabi ug mopakanaug og kasugoan sa iyang mga sakop pinaagi programa sa city hall. Usahay maglibug ang katawhan kon si kinsa gayud ang kasamtangang mayor sa Cebu City, si Rama ba o si Garcia? (mannyrabacal1144@gmail.com)