Rabacal: Ang bakasyon ni Mayor Rama

Gikataho nga milarga si Cebu City Mayor Mike Rama ngadto sa Australia alang sa usa ka buwan nga bakasyon kuyog sa iyang tanan nga mga anak. Kini maoy mihimakak sa unang tabi-tabi nga adto mobakasyon ang mayor sa Estados Unidos (US) sud sa tulo ka buwan. Ang fake news nagkanayon pa gayud nga magpatambal kuno siya sa iyang gihambin nga sakit.

Ang akong nahibaw-an nga ang mayor dunay diabetes apan dili kini grabe. Nagduda lang sila tungod kay ikuyog man niya ang tanan niyang anak apil na ang iya karong kapikas sa kinabuhi sa taas nga bakasyon.

Unsa may buot ipasabut niining taas kaayong bakasyon ni Rama human sa kanunay niyang pagbiyahe sa gawas sa nasod? Kumpiyansa ba siya sa suporta sa taga-dakbayan bisan sa kanunay niyang pagbiyahe? Unsaon na man ang mga problema sa siyudad sama sa lunop ug baha, street dwellers, ang mga joint venture agreements sa Carbon ug sa Pond A, Metro Cebu Water District Board of Directors (MCWD BOD), basura, makililimos, kalandrakas sa politika, ug uban pa. Masulbad ba kini bisan wala siya?

○ ○ ○

Bag-o lang nahuman ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE). Sumala sa Commission on Elections (Comelec) nga malinawon ang piniliay, gawas lang sa pipila ka mga kalapasan sa balaod sa eleksiyon ug patay may labot sa politika.

Apan ang labing dako nga kasaypanan sa Comelec mao ang wala pagtagana og hamugaway nga polling centers alang sa mga senior citizen ug persons with disabilities (PWD). Nagpaabut ang mga senior ug PWDs nga gitagana kanila ang ground floors sa mga polling centers diin adto sila makabotar. Apan daghang nasagmuyo, apil si Mayor Mike Rama, nga didto sa ikaduhang andana gipabotar. Maayo ug malampuson ang pagbalhin sa ubang mga polling centers sa mga malls apan mas importante unta kaayo ang paghatag og sayon ug hamugaway nga botaranan sa mga seniors ug PWDs.

○ ○ ○

Ang sunod nga away niini mao ang pagpili og presidente sa Association of Barangay Councils (ABC) nga gipangulohan karon ni Kasambagan Barangay Captain Franklyn Ong. Wala ko masayud kon si kinsa gayud ang makigparang kaniya sa maong posisyon apan ako sayod nga anaa nay daghang mga kapitan nga dumadapig ni kanhi mayor Tomas Osmena nga nakadaug. Ambot og mopaluyo ba og kandidato si Osmeña apan atong nasayran na si Kap Ong tua na sa habig ni Mayor Mike.apili nga ABC president.(mannyrabacal1144@gmail.com)