Rabacal: Ang budget nga makabungog

Gituki karon sa Cebu City Council ang gisumiter ni Mayor Michael Rama nga budget nga P100 billion alang sa tuig 2024. Kahinumduman nga ang budget karong tuiga mokabat og P50 billion.

Sumala sa chairman sa committee on finance, Konsehal Noel Wenceslao, nga sa budget karong tuiga P5 bilyunes lang ang nagamit hangtod karong buwana. Si Konsehal Edgardo Labella II nangutana usab sa tinubdan sa maong budget. Gitubag kini ni Local Finance Committee head Atty. Jerone Castillo nga dali ra kining makuha pinaagi sa ipatuman nga Real Property Tax (RPT) ug sa kita sa Strategic Assessment for Your Assets and Worth (SAYAW). Gipahibawo ni Castillo nga kining P100 billion nga budget gisugyot sa iyang committee apil ang City Assessor, City Treasurer, City Accountant, ug uban pa.

Niining maong pagtuki sa budget, atong makita nga bisan ang mga konsehal nga kaabin sa Rama administration nagduda pa kon makolekta ba kini’ng maong gidak-on sa salapi. Ang kadaghanan usab nahadlok nga tingali og manuyo kanila ang mga magbubuhis niining kinalit ug makalilisang nga umento sa RPT. Nahibawo man gud ang mga politiko nga kining dako kaayo’ng umento sa buluhisan tubagon sa mga botante pinaagi sa balota.

○ ○ ○

Dalaygon kining gihimo sa mga kanhi empliyado sa Bombo Radyo-Cebu nga paghimo og reunion matag tuig. Gisugyot kini ni anhing Bobby Nalzaro ug gipatuman nila ni DYSS News Manager Elena Pelobello ug mga kauban. Gitawag kini karon og Bombo Radyo-Cebu Academy. Ika-upat na kining maong reunion nga gihimo niadtong miaging Dominggo, Nob. 12, 2023 ug gitambungan sa hapit 100 ka mga kanhi empliyado sa Bombo Radyo-Cebu. Nahunong lang kini niadtong miaging panahon sa pandemic.

Saya kaayong naghimamat ang mga kanhi kauban sa trabaho nga karon ang kadaghanan nagtrabo na og laing estasyon sa radyo ug ang uban mga dagko nang politiko sama kang Tudela Mayor Jojo Solante, Cebu City Councilor Rey Gealon, DYHP Station Manager Ruphil Bañoc ug DYSS Manager Kit Matus Cortes.

Bisan og nagka-kompetensiya ang ilang mga estasyunan sa radio nga ilang gialagaran, apan naghugoy gihapon sila sama sa dugay nang nawala nga igsuon.

○ ○ ○

Tinuod ba kining gisugilon diri kanako nga ang usa ka kanhi daku’ng opisyal sa Siyudad mitawag kang Gobernador Gwen Garcia ug nangutana kon aduna bay kamatuoran kining tabi-tabi nga modagan siya (si Gwen) pagka-mayor sa Cebu City? Misaad kuno ang maong kanhi opisyal nga mosuporta siya kang Garcia.(mannyrabacal1144@gmail.com)