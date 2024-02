Rabacal: Balaod alang sa mga senior citizen

Daghang naglibog niining paagi sa mga establisamento sa pagtuman sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 ug sa mga amendments niini nga naghatag og discount sa mga senior citizen. Ang maong balaod nagbuot nga ang mga seniors adunay benefits, privileges and assistances sama sa twenty-percent (20%) discount ug exemption sa value-added tax sa goods and services. Apil niini ang mga branded ug generic nga medisina, vitamins ug mineral supplements nga iresita sa doktor. Wala may exemption sa maong balaod. Apan adunay daghang mga katarungan ang ubang mga tindahan aron dili sila makahatag sa hustong discount.

Ang Pundok Sogboanun (PUSO) nga mireklamo nga usa sa ilang mga sakop nga wala mahatagi sa discount nagpaabut pa sa report sa Cebu City Senior Citizens Council nga gipangulohan ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover sa ilang report kalabut sa ilang reklamo. Ila na hinuon nga nasayran nga giangkon sa gireklamong tindahan nga dili covered sa RA 9994 ang gipalit nga Saw Palmetto supplement.

Ang PUSO nisuwat ngadto sa Food and Drug Administration (FDA) kalabot niini. Ang lain nga lakang sa PUSO mao ang pagpasaka og kaso ngadto sa korte aron kwestyunon kining maong mga exemption nga wala mahasulat sa balaud.

Gawas niini adunay daghang mga reklamo nga gisang-at sa buhatan ni PUSO Chairman Atty. Joseph Baduel ug Legal Counsels Atty. Fritz Quinanola ug Judge (retired) Benedicto Cobarde nga ila usab nga tabangan.

○ ○ ○

Nagpadayon ang Senado sa ilang hearing kalabot sa ilang buot nga i-amendar nga economic provision sa Batakang Balaud. Adunay uyon apan aduna usay miinsister nga wala na kini kinahanglana.

Apil sa dili uyon sa kausaban mao sila si retired Supreme Court (SC) chief justice Hilario Davide ug si retired SC senior associate justice Antonio Carpio. Sumala nila nga wala na kinahanglanan ang pag-usab sa atong batakang balaud aron lang pagdani og mga foreign direct investment (FDI). Ang buhaton sa gobyerno mao ang maayong pagpatuman sa mga balaod, paghatag og kasayon sa mga mamuhunan pinaagi sa pagwala sa daghang mga requirements ug signatories, paghatag og baratong enerhiya, tubig ug pagwagtang sa korapsiyon. Pruyeba niya mao ang gipanghambog ni Presidente Bongbong Marcos nga saad sa binilyon ka dolyar nga mga negosyo nga buot mosulod sa nasod.

Pangutana ni Carpio, “Duna bay usa kanila nga nangayo nga usbon ang atong batakan balaud usa sila mobubo og puhonan dinhi?”

Daghan ang nagtuo nga ang makapaislag sa mga negosyante sa pagsulod dinhi sa Pilipinas mao kining panagbingkil sa atong mga political leaders. Walay molungtad nga polisiya sa gobiyerno kay usbon man kining mga programa kon mag-ilis na og local ug national nga administrasyon. Angay masayran nga kining salapi kun puhonan talawan kaayo, nga molayas sa kahadlok kon adunay gamay nga dili maayong panghitabo sa usa ka lugar. (mannyrabacal1144@gmail.com)