Rabacal: Cebu Traffic Management Board

Gitukod ni Goberna­dor Gwendolyn Gar­cia niadtong Nobiyembre 2019 ang Cebu Traffic Management Board (CTMB) aron maharmoniya ang mga programa nga may kalabutan sa trapiko sa lainlaing mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno. Si Gob. Garcia maoy chairperson niini samtang ang regional director sa Department of Public Works and Highways (DPWH-7) mao ang vice-chair. Ang mga miyembro sa board naglakip sa mga director sa Land Transportation Office (LTO-7), Department of the Interior and Local Government sa probinsya sa Sugbo, Highway Patrol Group (HPG-7) ug mga Provincial Board committee chairmen sa Planning and Development ug Public Works, Highways and Infrastructure. Ang mga mayor sa kalungsuran ug siyudad nga mga sakop sa probinsya sa Sugbo maoy mga miyembro sa Advisory Council.

Niadtong Enero 18, 2024, ang CTMB nihimo sa Resolution 1-2024 nga naglatid ni bisan kinsa nga dunay plano nga mopasira sa nasudnong dalan (permanente o temporaryo), kinahanglang ipahibalo sa board for review and approval.

Karon pa kini nahitabo sukad napasar ang Cebu City Ordinance No. 1264 niadtong Oktubre 19, 1987 nga nagmugna sa Cebu City Traffic Management Coordination Committee (CITOM). Gi-amendar kini sa City Ordinance No. 1451 niadtong Mayo 17, 1993. Ang tumong ug tuyo sa CITOM Board kay susama ra sa CTMB. Dili kaha nagsapaw na ang katuyoan niining duha ka traffic boards? Si kinsa man kanila ang adunay legal nga otoridad sa pag-manage sa mga national roads sulod sa Cebu City? Angay mahinumdoman nga hapit tanang dagkong mga dalan dinhi sa Cebu City mga national roads unya unsa may mabuhat sa Citom or sa Cebu City Transportation Office (CCTO)? Mas maayo nga magkasinabot ni ang duha ka grupo para masulbad ang sitwasyon sa trapiko ug dili sab madoble ang gasto sa gobyerno.

Gi-veto ni Cebu City Mayor Mike Rama ang pipila ka mga item sa giaprubahan nga 2024 budget sa Cebu City. Kahinumduman nga ang gipangayo sa mayor’s office miabot og P100 bilyunes doble kay sa gahin sa 2023 nga P50 bilyones. Sa kaulahian na-aprobahan sa City Council ang P25,833,177,745.20 nga budget karong tuiga. Nasagmuyo ang mayor mao nga iya kining gi-veto. Apan ang Konseho unanimous nga mi-override sa veto sa mayor. Unsa man ang gipasabot niini? Wa na bay control si Rama sa iyang kapartido sa Barug o nagpakita na ba kini nga makigsangka sila sa mayor sa umaabot nga local elections? (mannyrabacal1144@gmail.com)