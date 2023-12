Rabacal: Kumusta naman ang P35K nga bonus?

Daghang nangumusta kon mahinayon ba paghatag ang P35,000 nga bonus nga gisaad ni Mayor Mike Rama alang sa mga regular ug casual nga empliyado sa Cebu City hall. Hangtod niadtong Martes, Desiyembre 5, wala pay klaro kon mahatag ba kini. Ang City Hall adunay 1,345 ka mga regular, 3,000 nga casual ug 3,000 ka job order (JO) personnel.

Kahinumduman nga ang budget Sa siyudad karong tuiga 2023 mikabat og P50 bilyunes diin dinhi unta kuhaa kining pundo alang sa maong bonus. Sumala pa sa atong tinubdan nga mahatag man tuod ang bonus apan tingali’g dili kini makaabut og P35, 000. Lain usab kining gipaabut sa mga (JO) nga gratuity pay nga P10,000. Mokabat ang tanan og P182,000,000.

Hinaut pang mahinayon kini kay mao na man gud kini gisaad bisan kon wa mangayo niining maong kantidad ang mga empliyado. Ang akong gikahadlukan nga kining maong gisaad nga bonus nabaligya na ngadto sa mga tigpatanto sa city hall. Maayo tingali nga sa sunod ato usang sigoru-on nga adunay salapi ang atong panudlanan usa kita mopagarpar.

○ ○ ○

Nalipay ang kadaghanan sa hukom ni Mayor Rama nga dili na lang niya ipadayon ang iyang hangyo nga mopalit og Land Cruiser nga ipa-bullet ug bombproof nga mogasto og P10 milyunes. Lisud sabton sa katawhan nga kining s

Siyudad nga nasiril-siril sa pagpangita sa pundo alang sa bonus unya mogasto og ingon niini kadako para sa sakyanan.

Ang mayor usa ka diosnon nga pagkatawo ug dako kaayo og pagsalig sa Ginoo. Suma pa niya iya na lang itugyan kang Santo Niño ang iyang pagka-mayor. Aduna lay gustong klaruhon ang katawahan kon si kinsay nag-request niining maong klase sa sakyanan, ang mayor o ang iyang mga alipores?

○ ○ ○

Daghang naglibog kon kabubot-on ra ba ni Speaker Martin Romualdez kining iyang mga kalihukan maong nakontrahan siya ni Bise Presidente Sara Duterte Carpio. Una niini ang pagtangtang kang Gloria Macapagal Arroyo isip senior deputy speaker gisundan sa wa paghatag og confidential ug intelligence fund (CIF) sa Office of the Vice President (OVP) ug sa Department of Education (DepEd) nga ubos usab kang VP Carpio.

Katuhoan ba gud nga si Speaker Romualdez mosupak sa mga kagustohan ug baruganan ni Presidente Bongbong Marcos? (Mannyrabacal1144@gmail.com)