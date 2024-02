Rabacal: Mindanao independence na pud

Kining mga kalihukan sa paglain sa Mindanao, Sulu ug Palawan gipasiugdahan na ni Datu Udtog Matalam, kanhi gobernador sa Cotabato sa Mayo 1, 1968. Hinungdan niadto mao ang gituhoan sa mga Muslim nga napasagdan ang Mindanao sa mga politiko ug nigrabe kini sa dihang nahitabo ang Jabidah massacre diin daghang mga Muslim ang gipamatay. Unang gitukod ang Muslim Independence Movement nga giusab ngadto sa Mindanao Independence Movement (MIM). Si Matalam, tungod sa maong grupo, gitudlo nga Presidential Adviser for Muslim Affairs ni kanhi Pesidente Ferdinand Edralin Marcos, amahan ni Presidente Bongbong Marcos.

Human niadto, nangatawo usab dayon ang nagkalainlaing armadong secessionist movements sa Mindanao sama sa Moro National Libration Front (MNLF) ni Nur Misuari, Moro Islamic Liberation Front (MILF) ni Hashim Salamat, Bangsa Moro Freedom Fighters ug Abu Sayyaf.

Sa laing bahin, niadtong human sa snap elections sa 1986, gitukod ni Atty. Reuben Canoy ang Mindanao People’s Democratic Movement nga misuway sa pagbuwag sa Mindanao gikan sa Pilipinas ug ginganlan kini og Federal Republic of Mindanao. Gitambagan siya sa dili pagpadayon sa maong kalihukan.

Karong bag-o, si kanhi presidente Rodrigo Duterte ug ang kanhi niya House speaker Pantaleon Alvarez mi-anunsiyo nga gusto usab nilang ilain ang Mindanao. Apan karon pa lang gipahibawo na sa military nga ilang pugngan kini ug gamiton ang pwersa sa gobiyerno kon gikinahanglan. Angay nga bantayan kining maong kaugmaran tungod kay aduna ra bay daghan usab nga mga tawo nga motuo pa kang Duterte. Nagtuo ako nga magubot kon ilang dakpon ang kanhi Presidente.

○ ○ ○

Daghang mga tawo ang nangutana nganong wa motambong ang mga sakop sa Pundok Sogbuanon (PUSO) sa hearing nga gipatawag aron pagpatubag sa maong tindahan sa wala nila paghatag og discount sa ilang gibaligyang supplement. Tungod kini kay wa mahatagi og formal invitation ang maong grupo nga una nang miadto sa city hall sa Lunes sa pag-file sa complaint ug sa pagka-Sabado alang sa dialogo kang National Commission of Senior Citizens Chairman and Chief Executive Officer Atty. Franklin Quijano. Nasayran gikan sa abogado sa City Council for Senior Citizens nga mahimo rang dili motambong ang grupo. Napahibawo usab pinaagi sa telepono si Konsehal Pastor “Jun” Alcover ug sa iyang staff nga si Mr. Chito Aragon sa wa pa nagsugod ang ilang hearing.(Kompletong bahin sa lindog mabasa sa _____).

Clarification kini sa mga anaa sa social media nga walay kalibutan sa tinuod nga hitabo. Ang reklamo mao nga ang maong tindahan wala mohatag og discount sa gipalit nga Saw Palmetto supplement sa ilang tindahan. Sumala sa tinubdan nga giangkon sa tindahan nga dili gayud apil sa mahatagan og discount ang maong supplement. Ambot og hain masulat kining maong balaod? Padayon pa gayud kining among reklamo. (mannyrabacal1144@gmail.com)