Rabacal: Reklamo sa mga senior citizens

Ang Pundok Sogboanun (PUSO), usa ka cause-oriented group, nipasaka og reklamo batok sa usa ka dakong pharmaceutical company nga wala mohatag og discount sa supplement nga gipalit sa ilang tindahan. Gisang-at ang reklamo sa posibleng kalapasan sa Republic Act No. 9994 kun Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang maong balaod nagbuot usab nga ang mga senior citizens makapahimos sa 20% discount ug VAT exemption sa paliton niini nga vitamins and mineral supplements nga iresita sa usa ka medical doctor.

Daghan na kining mga reklamo gikan sa maong sector apan wala lang sila misang-at og pormal nga reklamo didto sa Senior Citizens Office. Bisan unsa lang ang katarungan ang ihatag sa mga nagkalainlaing mga establisemento aron likayan ang paghatag sa pribilihiyo sa mga hingtungdan.

Gihimo kining maong reklamo sa mga sakop sa PUSO aron masilutan ang tanang mga establisemento nga dili motuman sa maong balaod. Gani nakigsulti ako ug si Konsehal Pastor “Jun” Alcover kang National

Commission of Senior Citizens Chairperson Atty. Franklin Quijano mahitungod sa maong kaso ug misanong siya sa imbitasyon ni Kons. Alcover nga moanhi sa Cebu City karong Pebrero 3, 2024 (Sabado) aron mohimo og information campaign kabahin sa Expanded Senior Citizen’s Act.

Giimbitar ang PUSO sa pagtambong sa maong pulong nga ipahigayon sa Cebu City hall.

Nagplano usab si Alcover nga magtukod og speakers bureau aron maoy mopatin-aw sa katungod ug pribilihiyo sa mga senior citizen sa siyudad sa Sugbo.

○ ○ ○

Nigrabe na ang panag-away nila ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. ug sa pamilya ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Niadtong Dominggo, sa usa ka prayer rally nga gihimo sa Davao City, gitabangan og atake ang Presidente sa mga Duterte.

Gipasanginlan ni kanhi Presidente Duterte nga usa ka drug addict si Pres. Marcos. Sumala niya nga gipakita siya og lista sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nga apil ang Presidente sa mga mogamit og ginadiling drugas. Gipanghimak hinuon kini sa PDEA. Ang mas makahadlok kining kanunay nga pagtawag ni Duterte sa military mahitungod sa kahimtang sa liderato ni Marcos.

Masabot hinuon nato kini kay murag naay kasagmuyo ang mga Duterte tungod kay nagduda sila sa mga lakang nga gihimo sa mga dumadapig ni Presidente Marcos nga murag gipunterya ang ilang pamilya ug suod nga mga higala niini. Ang nakapakurat sa katawhan mao ang pagsaway na ni Senador Imee Marcos sa atong Presidente nga iyang kaugalingong manghod. Inay nga tutokan kon unsaon pagsulbad kining daghang mga problema sa nasod, nag-away na man hinuon kining mga politiko tungod sa ilang personal nga katuyoan.

Hinaut unta nga dili pa mo grabe ang panagbangi sa mga gipili nato nga modumala sa atong gobyerno para mahatag nila sa katawhan ang sakto nga serbisyo ug makab-ot nato ang kalambuan sa atong nasod. (mannyrabacal1144@gmail.com)