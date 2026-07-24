RacketPro APAC mag-training og pickeball coaches sa Sugbo

Nahilakip ang Sugbo sa tulo ka mga dapit sa nasod nga pahigayunan sa Level 1 Coach Certification Tour, nga pasiugdahan sa RacketPro APAC alang sa intensyon nga makabansay og dekalidad nga coaches sa nagkadakong natad sa paugnat sa kusog nga pickleball.
Ang kalihukan ipahigayon karong Hulyo 31, 2026, sa Kitchenline Pickleball Center sa A. Soriano Ave., Mandaue City.
Gawas sa Sugbo, ipahigayon sab kini sa Manila karong Hulyo 29 ug Davao karong Agusto 2.
“The Philippines is one of the most exciting pickleball markets in Asia, and we’re seeing tremendous enthusiasm from players across the country,” matod ni Connor Nguyen, Managing Director sa RPO APAC.
Puwedeng makaapil sa training ang nagtinguha pa lang nga mahimong coach ug ang kasamtangan na nga coach sa pickleball.
Ang RacketPro APAC usa ka education and coaching certification platform nga naila lukop kalibotan. / PR