RAFI gihataga’g ‘Galing Pook Citizenship Award’

Gidasig sa mga mithi sa iyang founder, si Don Ramon Aboitiz, ang Ramon Aboitiz Foundation, Inc.(Rafi), nagtuman sa pagtamod sa iyang prinsipyo sa pagpaambit sa mga buluhaton alang sa komunidad ug paghatag kanila og paglaum.

Usa sa nag-unang programa sa Rafi mao ang biodiversity conservation ug pagpreserbar sa kultura ug kabilin, gikalipay ang pagpahibalo sa pag-ila niini isip usa sa mga organisasyon nga gipasidunggan ning bag-o lang sa Galing Pook Citizenship Awards gikan sa Galing Pook Foundation niiadtong Oktubre 27, 2023.

Ang Rafi mibarog kauban ang upat pa ka mga organisasyon, sama sa Espoir School of Life; Health Futures Foundation, Inc.; Lamac Multi-Purpose Cooperative; ug Negrense Volunteers for Change (NVC) Foundation, nga gidayeg ug giila sa mga inisyatibo ug mga programa sa paghatag gahom sa mga komunidad, lakip sa pagkabana bahin sa klima, pagpausbaw sa lokal nga ekonomiya, pagsuporta sa mga sektor, ug pagpausbaw sa transparency, accountability, ug partisipasyon sa lokal nga pagsulay.

Kini nga pasidungog nagpasiugda sa makanunayon nga dedikasyon sa Rafi sa pag-uswag sa malungtarong kalamboan labi na sa Sugbo. Isip arkitekto sa pagbag-o, sumala sa RAFI, pinaagi sa pakiglambigit, mga paningkamot sa pagtinabangay, mga alyansa, proyektong administrasyon, ug grants.

Sa kinauyokan sa misyon sa Rafi mao ang hugot nga pakigtambayayong sa lokal nga komunidad nga makapahimo kanila nga mouswag ug mas lig-on.

KAHOY

Gitumong aron madugangan ang tabon sa kalasangan ug maminusan ang epekto sa pagbag-o sa klima, ang Rafi’s ang “One to Tree” nga programa naglakip sa lokal nga komunidad sa biodiversity conservation samtang, pagpalambo sa pagbati sa environmental stewardship sa mga residente.

Pagpasiugda sa paghatag og importansya sa pagpatubo sa lumad nga mga kahoy ug pagsuporta pinaagi sa paghatag og laing tinubdan sa kita sa mga mag-uuma ug ilang mga pamilya nahimo’ng mga magbalantay sa ilang kaugalingon nga natural nga kabilin.

Ang epekto labaw pa sa mga benepisyo sa kinaiyahan, samtang ang “One to Tree” nausab indibidwal ngadto sa mga lider sa komunidad nga madasigon sa pagpreserbar sa ilang lokal nga ekosistema.

Pinaagi sa community-based approach sa programa, kini nagpakita nga kon ang mga komunidad nalambigit ug gihatagan og gahom, sila mahimo’ng aktibo nga tigpanalipod sa ilang palibot.

GABII SA KABILIN

Ang inisyatibo sa “Gabii sa Kabilin” nagpakita sa gahom sa pakiglambigit sa komunidad sa pagpreserbar sa lokal nga kultura ug kabilin.

Sa pagtubag sa kakuwang sa kahibalo ug pagdayeg sa lokal nga kultura ug kabilin, kining tinuig nga heritage night dili lamang nagpakita sa adunahang kasaysayan sa Sugbo, apan naghiusa usab sa mga tawo gikan sa nagkalainlaing mga sektor nga adunay susama nga mga pangandoy alang sa kultura ug kabilin, sa ingon, nagpalambo sa lawom nga pagbati sa komunidad.

Pinaagi sa aktibong pag-apil sa mga kalihukang pangkultura ug pagbisita sa makasaysayanong mga dapit ang mga miyembro sa komunidad, ilabina ang mga batan-on.

Ang programa dili lamang nagpreserbar sa nangagi apan nagmugna usab og plataporma alang sa moderno ug bag-ong mga arte nga molambo.

Gipakita sa “Gabii sa Kabilin” nga ang pakiglambigit sa komunidad usa ka hinungdan sa pagtukod sa madasigon, adunahan sa kultura nga mga komunidad nga makabarog sa pagsulay sa panahon.

“RAFI is honored to be awarded together with these outstanding organizations who are also working to improve the well-being of individuals and communities in our country. We thank Galing Pook for highlighting the role that NGOs play in finding innovative solutions to the problems we face..” matod ni Amaya A. Fansler, presidente ug CEO sa Rafi.

Tungod sa pagtuo nga ang pakiglambigit sa komunidad mao ang sukaranan sa malungtarong pagbag-o, ang Rafi nagpadayon sa pagtrabaho aron matuman ang ilang bisyon sa ‘pagtandog sa katawhan, pag-umol sa umaabot.’