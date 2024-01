RAFI, SM City Cebu mipasiugda sa Treasures of Devotion exhibit

Ang Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI), pinaagi sa The Kabilin Center (TKC), ug sa pakigtambayayong sa SM City Cebu, nilusad sa “Treasures of Devotion” exhibit sa Northwing, SM City Cebu gikan sa Enero 8-31, 2024.

Ang Treasures of Devotion usa ka virtual nga exhibit sa relihiyusong mga butang o mga butang sa debusyon.

Pinaagi sa dokumentasyon sa litrato ug video, ang mga relihiyuso nga butang nga nakit-an sa mga museo sa diyosesis ug parokya ug mga pribadong koleksiyon sa Sugbo, nakalot nga mga handumanan ug mga kasinatian nga naipon sa mga henerasyon sa mga mag­tutuo ug nakadiskubre sa mga istorya sa pagtuo ug de­busyon nga gipakita, gihan-ay, giporma ug gipaluyohan niini ang relihiyusong mga butang.

Ang exhibit gihimo pinaagi sa pagtinabangay sa mga kauban sa Archdiocese of Cebu, Office for Initiatives in Culture and the Arts sa Unibersidad sa Pilipinas Cebu ug RAFI TKC sa paghandom sa 500 ka tuig sa pag-abot sa Kristiyanismo sa Sugbo.

Ang exhibit sa SM City Cebu makapaduol sa mga Sugbuanon sa mga debusyon ni Santo Niño de Cebu nga nagkonektar sa Sinulog.

Ang mga Sugbuanon niadtong 1521 mipaila sa Katolikong pagtuo ug nagsugod sa nagkalainlaing relihiyuso nga mga debosyon ug tradisyon sa mga Pilipino.

Ang nagkalainlaing mga imahen sa Santo Niño ug uban pang makita nga mga butang nga relihiyuso nga gipakita sa eksibit gipahulam gikan sa The Heritage of Faith Museum sa Cansojong, Talisay.

Gilauman nga pinaagi sa exhibit, madayeg sa mga Sugbuanon ang ilang relihiyoso nga mga bahandi sa ilang taliwala, ilabi na sa ilang historical, socio-cultural, ug aesthetic nga ka­mahinungdanon, ug mosangpot sa pagpanalipod ug pagpreserbar sa mahikap ug dili mahikap nga relihiyusong kabilin.

Ang Kabilin Center nagpasiugda sa kalipay, kahibalo ug pagdayeg sa kultura pinaagi sa arte sa mga kasinatian uban sa tumong sa pagpalambo sa ki­nabuhi sa mga tawo. Usa kini sa mga programa sa Ramon Aboi­tiz Foundation Inc. - Culture & Heritage Unit (RAFI).