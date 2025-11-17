Rain harvesting ipatuman sa Mandaue

Human sa Bagyong Tino, nanawagan si Mandaue City Councilor Joel Seno alang sa estriktong pagpatuman sa “Storm Ordinance” nga nag-awhag sa mga panimalay ug commercial building nga magpraktis sa rainwater harvesting o pagkolekta sa tubig-uwan.
“There’s an existing ordinance already, and we just need it to be implemented properly and strictly,” matod ni Seno.
Dugang niya, bisan og dili hingpit nga mapugngan sa maong lakang ang pagbaha, ang matag panimalay makatampo sa pagpaminus sa mga epekto niini.
Gipasabot ni Seno nga ang rainwater harvesting usa ka paspas ug barato nga solusyon nga makahimong mapuslanon nga maminusan ang tubig-baha.
“Imagine if we have about 80,000 households, and each household has just two barrels. Instead of water flowing into the streets, it stays in your home, where youR can use it to flush toilets or water plants,” ingon niya.
Ang ordinansa nga gipasar niadtong 2023, naglakip sa mga probisyon sa silot alang sa mga paglapas sa building code, apan ang bahin sa pagkolekta sa tubig-uwan, nagdasig lamang.
Namatikdan ni Seno nga duna nay pipila ka residente nga nagpatuman sa maong praktis nga nagsalod sa uwan.
“These are quick wins that are easy to implement. It costs the city nothing, and it fosters a sense of responsibility among residents. Everyone can contribute, regardless of the size of their home,” matod niya.
Ang Office of the Building Official (OBO) ug ang Mandaue City Engineering Office ang gitahasan sa pag-monitor sa pagsunod, labi na kadtong nag-aplay og mga building permit.
Gipasabot ni Seno nga ang inisyatiba dili limitado sa bag-ong mga konstruksiyon; ang natukod nang mga balay ug commercial building gi-awhag usab nga moapil.
“The objective is simple: instead of letting rainwater flow into the streets, collect it and make it useful for your household,” dugang niya.
Nanawagan si Seno sa tanang residente nga moapil niining paningkamot. / ABC