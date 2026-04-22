Rain or Shine gipakagang sa Phoenix

Nibangon gikan sa 18 puntos nga pagkalubong ang Phoenix Super LPG Fuel Masters aron pakgangon ang kainit sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters, 87-83, sa main game niadtong Martes sa gabii, Abril 21, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Nagkumboya sila si import James Dickey III, Jason Perkins, Tyler Tio, Prince Rivero, ug Evan Nelle aron dugkatan ang pagbulhot sa opensa sa Fuel Masters sa 2nd half ug putlon ang pito ka sunodsunod nga kadaugan sa Elasto Painters.
Ang nahisgutang mga magduduwa pulos nirehistro og dobleng numero nga puntos, nga maoy nagsaka sa rekord sa Fuel Masters ngadto sa 5-3.
Gilauman nga ang kadaugan makahatag sa Fuel Masters og dugang kadasig alang sa sikit nga inilugay og puwesto sa Top Four, nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo inig sugod sa nagkaduol nga quarter-finals.
“We just challenged our team at the half. Early on, it was like Space Jam — we couldn’t make a shot. Then we started making our shots. Tyler made great shots, everybody came in with quality minutes. Everybody chipped in and we chipped away,” matod ni Phoenix coach Charles Tiu, nga napatik sa www.pba.ph.
Taliwala sa kapildihan, nagpabilin ang Elasto Painters sa liderato dala ang 7-1 nga rekord.
Dili gyud angayang molugak bisan gamay ang Elasto Painters gumikan kay malisod nga mga tahas ang ilang sagubangon sa magsunod nilang tulo ka mga duwa diin ilang ikaharong ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots (4-4), NLEX Road Warriors (6-2), ug Brgy. Ginebra Gin Kings, nga pulos adunay purohan nga makakuha’g luna sa Top Four.
Sa premirong duwa, gipangbuntog sa guest team Macau Black Knights ang Titan Ultra Giant Risers aron iposte ang labing una nilang daog sa komperensya.
Ang Black Knights ningsaka sa 1-7 nga rekord samtang ang Giant Risers ningdakin-as sa 2-6 nga baraha. / ESL