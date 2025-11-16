Superbalita Cebu

Rain or Shine gipalong ang signal sa TNT

Rain or Shine gipalong ang signal sa TNT
NILUTAW: Nilupad ang pambato sa Rain or Shine Elasto Painters nga si Gabe Norwood (wala) para sa layup atol sa ilang duwa batok TNT Tropang 5G sa PBA Season 50 Philippine Cup didto sa Cagayan de Oro. / Hulagway sa PBA Images
Published on

Gipatapsingan sa Rain or Shine Elasto Painters ang TNT Tropang 5G, 91-89, didto sa Cagayan de Oro, Sabado sa gabie, Nobiyembre 15, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.

Tungod sa maong daog, ang E-Painters na ang nag-una sa team standings bitbit ang 6-2 (win-loss) record, samtang ang Tropang 5G nagtabla sa San Miguel, Magnolia, NLEX ug Converge sa ikaduhang pwesto dala ang 5-2 nga baraha.

Nalubong og 16 puntos ang E-Painters ug nisulod kini sa fourth quarter nga naggukod og pito ka puntos. Nipabuto ang Rain or Shine og 10-0 run sa final quarter ug nitapos sa duwa og 17-8 blast para makawat ang daog. Ang beterano sa Rain or Shine nga si Gabe Norwood nilabni og 16 puntos, siyam ka rebounds ug lima ka assists.

Mga iskor:

Rain or Shine (91) - Norwood 16, Mamuyac 14, Santillan 8, Clarito 8, Tiongson 7, Caracut 7, Nocum 7, Lemetti 6, Asistio 5, Belga 4, Malonzo 4, Manaytay 3, Pringle 2. TNT (89) - Nambatac 18, Pogoy 18, Heading 15, Galinato 13, Williams 9, Aurin 6, Jalalon 4, Ferrer 3, Rosser 3. / RSC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph