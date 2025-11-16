Rain or Shine gipalong ang signal sa TNT

Gipatapsingan sa Rain or Shine Elasto Painters ang TNT Tropang 5G, 91-89, didto sa Cagayan de Oro, Sabado sa gabie, Nobiyembre 15, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.
Tungod sa maong daog, ang E-Painters na ang nag-una sa team standings bitbit ang 6-2 (win-loss) record, samtang ang Tropang 5G nagtabla sa San Miguel, Magnolia, NLEX ug Converge sa ikaduhang pwesto dala ang 5-2 nga baraha.
Nalubong og 16 puntos ang E-Painters ug nisulod kini sa fourth quarter nga naggukod og pito ka puntos. Nipabuto ang Rain or Shine og 10-0 run sa final quarter ug nitapos sa duwa og 17-8 blast para makawat ang daog. Ang beterano sa Rain or Shine nga si Gabe Norwood nilabni og 16 puntos, siyam ka rebounds ug lima ka assists.
Mga iskor:
Rain or Shine (91) - Norwood 16, Mamuyac 14, Santillan 8, Clarito 8, Tiongson 7, Caracut 7, Nocum 7, Lemetti 6, Asistio 5, Belga 4, Malonzo 4, Manaytay 3, Pringle 2. TNT (89) - Nambatac 18, Pogoy 18, Heading 15, Galinato 13, Williams 9, Aurin 6, Jalalon 4, Ferrer 3, Rosser 3. / RSC