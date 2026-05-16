Rain or Shine mitagak sa Beermen; sulod na sa semis

Gipahimuslan sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang twice-to-beat nga bentaha human nila gipalagpot ang mga beterano nga San Miguel Beermen pinaagi sa usa ka dominanteng 113-104 nga kadaugan niadtong Biyernes sa gabie, Mayo 15, 2026, didto sa Ynares Center aron mosulod sa semifinals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Nigamit og mangtas nga opensa ang Elasto Painters aron hingpit nga ipalong ang Beermen. Sa krusyal nga bahin sa dula, nipasulod og four-pointer si Andrei Caracut, nga gisundan dayon sa usa ka tres gikan kang Caelan Tiongson.
Kadtong sunodsunod nga mga itsa sa gawas ang nitapos sa krusyal nga 9-0 run, nga nialsa sa Rain or Shine ngadto sa 108-97 nga labaw, 2:35 na lang ang nahabilin sa duwa.
Nipabuto si Caracut og 29 puntos aron itimon ang Elasto Painters, samtang si Tiongson nidugang og 23 puntos. Ang maong eksplosibong tandem nagkombinar para sa 13 sa kinatibuk-ang 19 ka tres sa Rain or Shine, hinungdan nga nalubong sa hingpit ang depensa sa San Miguel.
Ang kapildihan sa Beermen maoy nitapos sa ilang season, wa nila masundi ang kampiyonato sa Philippine Cup sa miaging conference. / RSC