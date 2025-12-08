Rain or Shine nakuha ang solo lead sa PBA

Nabira sa Rain or Shine Elasto Painters ang liderato sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup human nila gipalungan og signal ang Converge FiberXers, 90-84, niadtong Dominggo sa gabii, Disyembre 7, 2025, sa Ynares Center, Montalban.
Ang Elasto Painters nisaka sa solo lead sa team standings bitbit ang 7-2 (win-loss) record.
Gasunod sa ROS ang San Miguel Beermen nga naghupot og 6-2 nga baraha, dayon ang Magnolia Hotshots, Converge, ug NLEX Road Warriors nga pulos naggunit og 6-3 nga record.
Sa ilang duwa batok Converge, si Larry Santillan ug Gian Mamuyac maoy nangusog sa Rain or Shine sa ilang 16 ug 15 puntos.
Matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao nga ang maong daog tungod sa effort nga gipakita sa iyang mga batos bisan galisod sila pagpasulod sa ilang mga itsa.
“We’re shooting badly actually. We had lots of open looks, di namin maipasok. Masama rin ang free throws. Trabaho lang talaga,” gipunto ni Guiao. “Big break din na na-foul trouble ang big men nila at hindi nakalaro si Justin Arana.”
Mga iskor
Rain or Shine (90) – Santillan 16, Mamuyac 15, Caracut 13, Malonzo 10, Tiongson 10, Nocum 9, Clarito 8, Manaytay 4, Norwood 3, Belga 2.
Converge (84) – Gomez de Liaño 20, Muyang 18, Stockton 11, Baltazar 10, Racal 8, Garcia 6, Eguilos 5, Winston 3, Clemente 2, Javillonar 1. / RSC