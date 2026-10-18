Rain or Shine sulod na sa PBA q'finals

Naluwas ang Rain or Shine Elasto Painters sa rally nga gipabuto sa Blackwater Bossing sa uwahing bahin sa duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 17, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo.
Gikuha sa E-Painters ang kulbahinam nga 125-123 nga kadaogan human nasipyat si Blackwater import Sedrick Barefield sa iyang itsa sa three-point line. Nakuh ani Aaron Fuller ang krusyal nga defensive rebound sa pinakatapusang segundo nga maoy niselyo sa kadaogan sa E-Painters.
Bitbit ang 5-3 nga win-loss record, sigurado na ang E-Painters nga mosulod sa crossover quarterfinals samtang duna pa sila’y duha ka duwa sa elimination round batok sa qualifiers nga Magnolia (6-3) karong Miyerkules ug Phoenix (5-3) karong Biyernes.
Matod ni E-Painters head coach Yeng Guiao nga gipangandaman nila ang Bossing nga nilubong nila sa first round sa makabungog nga 108-131 nga iskor.
“Pinaghandaan namin dahil tinalo kami nito ng malaking agwat nung first time kami magkita. Galing din kami sa talo so may sense of urgency kami,” matod ni Guiao.
“Isa pa, pag nanalo kami pasok na kami. So doble-doble ‘yung urgency sa amin para manalo. At ramdam namin na gusto talaga manalo ng mga bata kaya nairaos namin pero sakto lang talaga,” dugang niya.
Mga Iskor:
Rain or Shine (125) – Fuller 24, Tiongson 22, Nocum 20, Lemetti 17, Malonzo 13, Cuajao 11, Caracut 10, Clarito 5, Manaytay 3
Blackwater (123) – Barkley 35, Barefield 31, Ilagan 24, Panopio 13, Una 8, Tratter 4, Austria 3, Escoto 2, David 2, Murrell 1. / RSC