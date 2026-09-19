Rain water tank sa matag balay aron baha mapugngan

Nipasidaan ang Mandaue City Planning and Development Office (CPDO) nga dili igo ang pagtukod lang og mga sementadong drainage aron masulbad ang sigeg pagbaha sa dakbayan kon walay kooperasyon ang publiko.
Suma ni Engineer Rizel Rabaca sa CPDO, ang mga proyekto sa imprastraktura sama sa mga kanal gibanabana nga 50 porsyento ra sa kinatibuk-ang solusyon sa pagbaha.
“Dili maayo nga magsalig kita og 100 porsyento sa drainage system... Aduna pay mas dagkong mga hinungdan nga adunay papel niini,” pasidaan ni Rabaca.
Gipasabot ni Rabaca nga bisan mogasto ang kagamhanan og gibanabanang P5 bilyones base sa Master Drainage Plan alang sa mga proyekto sa Banilad-Cabancalan Wetland, Basak Creek, Tipolo Creek, ug Butuanon River, magpabilin gihapon ang baha kon magpataka ra ang mga tag-iya og propedad.
Iyang gihangyo ang mga tag-iya og yuta ug balay nga magbutang og rainwater harvesting tank ug mogamit og permeable pavers aron masuyop ang tubig-ulan sa yuta imbes nga modagayday tanan sa karsada.
Gitumbok usab ni Rabaca nga ang Mandaue ang nagsilbing agianan sa tubig gikan sa kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa Butuanon River ug Mahiga Creek, kung diin mapuno ug moawas gyud ang mga kanal kon magpataka ug semento ang tanan nga walay water catchment system.
Gawas sa sakto nga pagdumala sa tubig sa mga pribadong yuta, gipahinumdoman usab ang publiko sa sakto nga paglabay sa basura ug paglimpyo sa mga suba aron dili magpundo ang tubig. / ABC