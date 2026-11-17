Nikondenar ang mga tinun-an nga nagprotesta niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026, sa pagbungkag sa kapulisan sa ilang rally sa Dalan Colon, Dakbayan sa Sugbo, ug nanawagan og patas nga imbestigasyon sa giingong pang-abuso ug paggamit og kusog batok sa mga raliyesta.
Ang University of the Philippines Cebu College of Communication, Art and Design (CCAD) nga niluwat og opisyal nga pamahayag niadtong Martes, Nobiyembre 17, 2026, nga nagpahinumdom sa kapulisan nga angayan nga tahuron ang constitutional rights to freedom of expression ug ang gipahigayon nga malinawon nga panagtapok.
“Peaceful dissent is not a threat to democracy; it is an essential expression of it,” tipik sa maong pamahayag.
Nanawagan ang CCAD nga angayan nga manubag kadtong mga nang-abuso ug giahwag ang mga awtoridad nga panalipdan ang katungod ug ang kaluwasan sa mga nagprotesta ug sakop sa mga tigbalita nga nagkuha og impormasyon atol sa maong kalihukan.
Samtang mga student leaders, campus journalists, aktibista, ug ubang sektor ang nagtapok atubangan sa Camp Sotero, Cebu City Police Office (CCPO) niadtong Martes nga nagpahigayon og laing hugna sa protesta.
Apan gisugat ang maong pundok og kusog nga tukar sa Christmas songs gamit ang speakers nga nakapalubong sa tingog sa mga nagprotesta.
Pabilin nila nga gibarugan ang pagsupak sa gitinguha’ng pagbutang og Pax Silica sa nasod, nga usa ka inisyatiba nga gipaluyohan sa Estados Unidos alang sa pagpalig-on sa kooperasyon tali sa Pilipinas, pagseguro sa suplay sa mineral, semiconductor, computer chip, ug ubang teknolohiya sa pagpalambo sa artificial intelligence. /