Raliyesta, PNP nagubot atol sa lihok protesta

Nagmartsa gikan sa Fuente Osmeña paingon sa dalan Colon ang mga tinun-an sa nagkalainlaing unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo ug militanteng pundok nga supak sa pagbisita ni US President Donald Trump atol sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit nga gipahigayon sa kaulohan lakip na ang pagbutang og Pax Silica sa Siyudad sa Sugbo.
Gibanabana sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga anaa sa 400 ngadto sa 450 ka mga raliyesta ang nisalmot sa lihok protesta ug walay gipakita nga permit sa ilang kalihukan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nga bisan walay permit nga gipakita ang mga progresibong grupo apan ilang gipatuman ang maximum tolerance ug gihatagan og higayon nga makahimo sa ilang programa sa dalan Colon gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto.
Gipasabot ni Pelare nga ang presensya sa mga polis sa maong rally pagseguro nga dili mabalda ang dagan sa traffic, malikayan ang disgrasya sa kadalanan ug seguridad sa tanan lakip na sa mga raliyesta.
Apan nitumaw ang tensiyon sa dihang nagsunog na og effigy ang mga raliyesta, nga wa motuman sa panagsabot tali sa kapulisan nga dili mahimo’ng magsunog tungod sa dagha’ng kutay sa mga electric wire sa palibot.
“Katong last nga part nga nagsunog na sila, that was a violation and at the same time tan-awa ninyu naay mga wire, naay daghang wire diri nya public hazard siya,” matod pa ni Pelare.
Usa sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nikuha og fire extinguisher aron pawngon ang nagdilaab nga effigy nga maoy nakaingon nga nagkagubot ang mga raliyesta ug giilog ang fire extinguisher.
Gibutyag ni Pelare nga ang kapulisan nihangyo sa mga nagprotesta nga undangon ang pagsunog apan inay nga mosanong, giingong agresibo na hinuon, ug sa dihang nipatunga na ang mga polis nitumaw ang komosyon.
Adunay sakop sa CCPO nga nakaangkon og injuries ug nilusad og imbestigasyon aron a pag-ila kinsa kadtong nagsunog ug nakaangol sa police officer.
Dugang ni Pelare nga ang kapulisan nitahod sa tawhanong katungod ilabi na ang pagpahigayon og panagtapok aron sa pagpadayag sa ilang yangungo sa gobiyerno.
Trabaho sa kapulisan nga magpabilin nga malinawon ang maong panagtapok hinungdan ilang bantayan.
Gipahibawo hinuon sa Bayan Muna nga walay usa sa ilang miyembro o mga tinun-an nga nag-rally sa Colon ang gidakop sa mga polis nga giangkon sab sa CCPO. /