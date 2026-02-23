Rally sa pro-Duterte idungan sa Edsa anniv.

Mopahigayon og protesta ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa ika-40 nga anibersaryo sa Edsa People Power Revolution, Miyerkules, Pebrero 25, pahibalo sa National Capital Region Police Office (NCRPO) niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026.
Ang maong kalihukan matakdo sab sa pagdungog sa kompirmasyon sa mga kaso batok kang Duterte sa International Criminal Court (ICC).
Sa press conference, gipadayag ni Police Major Hazel Asilo, tigpamaba sa NCRPO, nga magpahigayon og motorcade ang mga pro-Duterte nga grupo libot sa Metro Manila.
“Motorcade lamang so hindi naman natin kailangan pagtuunan gaano ng pansin since hindi sila mag-stay sa isang lugar,” matod pa ni Asilo.
Gibutyag sab niya nga gibanabana 20,000 ka tawo ang motambong sa prayer vigil ug indignation rallies nga pasiugdahan sa Trillion Peso March Movement, Tindig Pilipinas ug Siklab sa White Plains Avenue, ug Temple Drive sa Quezon City. Alang sa maong anibersaryo, giandam sa NCRPO ang kapin sa 8,000 ka kapulisan aron maseguro ang malinawon ang kalihukan sa paghandom.
Sa tibuok nasod, mopakatap ang Philippine National Police (PNP) og kapin sa 13,400 ka personnel aron pagbantay sa kahapsay sa selebrasyon.
“Ang layunin natin dito ay ang panatilihing mapayapa, maayos, at ligtas ang paggunita sa isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. We respect the people’s right to assemble. Kasabay nito, tungkulin naming tiyakin na walang masasaktan at walang manggugulo,” sumala ni PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr.
Dugang niya, magpabiling disiplinado ug non-partisan ang presensya sa kapulisan.
Gipahinumdoman sab ni Nartatez ang mga motambong nga sundon ang safety protocols ug makigtambayayong sa nasudnong kagamhanan./ TPM / SunStar Philippines