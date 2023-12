Rama: 2 ka skywalks ‘magpabilin una’

Samtang wala makakita og maayong solusyon sa pagguba, ang duha ka skywalk sa Osmeña Boulevard sa dakbayan sa Sugbo, usa duol sa Cebu Normal University (CNU) ug lain usa duol sa Fuente Osmeña Circle, dili una gub-on.

“Ang position nako that will stay because if it’s going to be removed and just be destroyed, but we will now be doing something civil works that it can stay,” matod ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pakighinabI sa media sa Miyerkules, Disyembre 20, 2023.

Si Rama niingon nga ang mga skywalk temporaryong magpabilin, subay sa iyang unang baroganan nga mao ang pagtangtang niini, dili kini gub-on.

“Dili man diay pwede nila ma-remove without destroying it, so it might as well for the purposes nga magamit lang gihapon, dili masayang,” matod ni Rama.

Niadtong Nobiyembre 10, 2023, si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairperson sa committee on infrastructure, niingon nga ang ma­ong sagbayan mahimo pa nga gamiton isip footbridge, nga ilang giplanohan nga itaod sa White Road sa Barangay Inayawan sa maong dakbayan, nga matud pa, ang Department of Transportation (DOTr), ang estraktura, ilabina ang sagbayan, mahimong maalsa ug mabalhin sa laing dapit.

Niadtong Nobiyembre 29, 2023, ang SunStar Cebu nitaho nga atol sa iyang online program nga “Ingna’ng Ma­yor” niadtong Nobiyembre 28, 2023, si Rama niingon nga kon dili bungkagon sa kontraktor nga nagpaluyo sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project, ang duha ka skywalks sa Osmeña Boulevard sa iyang pagbalik, siya mismo ang modumala sa ilang demolisyon, nga nagkanayon, “Kung dili gani sila motangtang, ako’y tangtang (Kung dili nila tangtangon ang mga skywalk, akong buhaton). Wala ko nagbiaybiay.”

Si Rama niabot nga wa pahibaw-a gikan sa Melbourne, Australia, niadtong Sabado, Agusto 16, 2023, ug nitambong sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa Carbon Public Market.

Niadtong Miyerkules, si Ra­ma miingon nga iyang gikonsiderar ang usa ka plano nga lapas sa kahimtang karon sa duha ka mga istruktura, nga nagtumong sa ilang gituyo nga katuyoan pinaagi sa pagbutang sa mga elevator sa industriya, nga giingon nga ang mga istruktura dili mahigalaon sa mga dunay kakulian sa lawas.

“We configure it. So, it will now be, kon sa estorya pa, (have) its usefulness. Sa pagkakaron man gud, magtan-aw ka ana dili PWD (person with disability) friendly,” matod ni Rama.

Siya niingon nga sa kasamtangan gusto niya nga ang tanan makatabang.

Ang demolisyon sa duha ka skywalks gitakda niadtong Disyembre 9 hangtod 16, 2023; bisan pa, wala kini nada­yon tungod sa rekomendasyon sa executive department a­­lang sa usa ka executive mee­ting nga maghisgot pa bahin sa butang.

Sa Disyembre 7, 2023, si Guardo niingon nga gipatawag ang tigom aron hisgotan pa ang safety measures nga kinahanglang ipatuman sa dili pa ipadayon ang demolisyon.

Sa press conference niadtong Disyembre 8, 2023, ang hepe sa Cebu City Transportation Office nga si Raquel Arce niingon nga dugang pagtuon ang ipahigayon uban sa construction groups nga gitumong ni Rama aron matino ang pamaagi sa pagtangtang o pagpaayo sa mga istruktura.