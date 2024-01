Rama di kaayo pabor sa skyways

Si Cebu City Mayor Michael Rama nipadayag sa iyang mga panagana bahin sa gisugyot nga pagtukod sa mga skyway sa siyudad, nga nagkutlo sa mga kabalaka bahin sa posibleng mga obstruction ug ang epekto niini sa kinabuhi, kabtangan ug kagawasan.

“I am not in favor of it because any obstruction that endangers life, property and liberty is constitutionally protected if we are serious about that,” matod ni Rama atol sa Sugboanon Channel’s program “Ingna’ng Mayor” sa Miyerkules, Enero 3, 2023.

Kini human niduso og resolusyon si Cebu City Councilor Rey Gealon nga naghangyo sa Metro Pacific Investments Corp. (MPIC) o susamang mga kompaniya nga mohimo og komprehensibong pagtuon sa posibleng mga dapit ug feasibility sa paghimo og mga skyway o expressways sa dakbayan sa Sugbo.

Nagkutlo sa malampuson nga pagkompleto sa MPIC sa P30 bilyunes nga Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX), gipasiugda ni Gealon ang potensyal nga mga bentaha sa mga skyway o expressway, labi na sa pagsulbad sa nagkagrabe nga kahimtang sa trapiko.

Apan sa pagtubag sa dinalian nga isyo sa espasyo sa dakbayan, gipasiugda ni Rama ang mga hagit nga dala sa pagbaton og mga skyway sa siyudad.

“We are a compressed city, and we have historic landmarks like Colon, our oldest road, and the beautiful Capitol. Imagine placing vertical structures there. That’s precisely the reason why,” matod ni Rama.