Rama di mag-consultant ni Baricuatro

Gipanghimakak ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ang mga hungihong nga siya himuong consultant ni Gobernador-elect Pamela Baricuatro.

Samtang giila ni Rama ang iyang suod nga relasyon ug pagkasakop sa PDP-Laban uban ni Baricuatro, giklaro niya nga dili siya mosulod sa bisan unsang opisyal nga kasabutan sa pagka-consultant.

Kini gipahibalo ni Rama atol sa iyang bag-o lang nga pagbisita sa buhatan sa mayor kaniadtong Miyerkules, Hunyo 11, 2025.

"I will be consulting from the outside," matod ni Rama nga nagpakita sa iyang kaandam sa paghatag og dili pormal nga tambag ug suporta sa umaabot nga gobernador.

Gipadayag niya ang iyang pagsuporta sa umaabot nga termino ni Baricuatro ug nitataw nga ang ilang pagkasakop sa partido basihan sa ilang padayon nga pagtinabangay.

Ang pagbisita ni Rama sa Office of the Mayor maoy iyang ikatulo sukad niadtong gibalibaran siya sa pagsulod ug nakig-meeting siya uban ni Acting Mayor Donaldo Hontiveros.

Giubanan sa iyang asawa nga si Malou Rama ug kanhi city administrator Collin Rosell, nangayo si Rama og permiso sa pagsulod sa opisina nga iyang giokupar kaniadto.

"Lipay na ko, at least," gipahayag ni Rama dihang gitugotan na siya sa pagsulod.

Gihulagway niya ang higayon nga emosyonal ug makahuluganon, namatikdan ang pagtangtang sa iyang personal nga mga butang nga natigom sulod sa 33 ka tuig nga karon gitipigan na sa compound sa mga Rama.

"There’s a calling, but at the same time emotional because I entered an office nga nakuha nang mga private nako nga mga butang for 33 years," iyang pagpaambit ug nagpasalamat sab sa iyang asawa sa tabang sa pagbalhin sa iyang mga butang.

Gipasalig ni Rama ang iyang kaandam sa pagbalik sa uban pang mga butang nga gipanag-iya sa gobiyerno nga anaa pa sa iyang possession.

Gitumbok niya ang pag-uli na sa usa ka sakyanan nga giisyu sa siyudad sa wala pa matapos ang iyang termino.

Sa iyang bahin, mainitong giabi-abi ni Hontiveros si Rama ug nipadayag sa iyang kalipay sa pagpakig-uban pag-usab.

"Always malipayon, kay ga-nahan man gyud ta. Adopted son man gud ta," matod ni Hontiveros.

Kaniadtong Disyembre 2, 2024, nibisita si Rama sa City Hall, nitambong sa flag raising ceremony kauban ni Mayor Raymond Alvin Garcia.

Pagkahuman nilakaw paingon sa Opisina sa Mayor apan nasuta niya nga kini naka-lock.

Kaniadtong Pebrero 21, 2025, nibisita pag-usab si Rama sa City Hall aron ibalik ang van nga giisyu sa gobiyerno. / JPS