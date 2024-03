Rama di makigsulti, mokiha sa mga mibabag

Si Cebu City Mayor Michael Rama nagdumili sa paglingkod uban sa Kagamhanan sa Lalawigan aron pagtubag sa mga isyo nga naglibot sa proyekto sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), subli niyang tinguha nga pasakaan og kaso ang mga opisyal nga nanawagan sa pagpahunong sa proyekto, ilabi na si Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia.

“No. I don’t want to sit down with them. Why will I have to sit down? They should know where they are; that’s a matter of territory,” matod ni Rama sa usa ka interview sa Biyernes, Marso 8, 2024.

Ang tubag ni Rama giluwatan human sa usa ka resolusyon nga nag-awhag nilang Mayor Rama ug Gobernador Garcia sa pagtagbo ug pagsulbad sa isyo sa CBRT project pinaagi sa usa ka dayalogo.

Ang resolusyon, nga gimugna ni City Councilor Nestor Archival, gisagop atol sa regular session sa Konseho niadtong Miyerkules, Marso 6.

Ang resolusyon ni Archival giamendar aron maapil sa dayalogo ang Provincial Board ug Sangguniang Panlungsod. Ang pag-amendar gisugyot ni City Councilor James Anthony Cuenco.

Kahinumduman, nipagawas si Gobernador Garcia og Memorandum 16-2024 niadtong Pebrero 27, nga nagmando sa pagpahunong sa pagtukod og mga bus station sa may Osmeña Blvd.

Usa ka adlaw human niana, atol sa regular nga sesyon sa Konseho niadtong Pebrero 28, si Bise Mayor Raymond Alvin Garcia (VM Garcia) nihatag og privilege speech nga nagtubag sa mga kabalaka sa pagpanalipod sa heritage ug visual nga epekto sa CBRT project sa Capitol building, nga gideklarar nga National Historical Landmark sa National Historical Commission of the Philippines.

Unya giawhag ni VM Garcia ang Office of the Building Official nga moluwat og cease and desist order batok sa katukoran sa CBRT bus station.

Nagdumili si Rama nga makig-diyalogo, niingon nga mopadayon siya sa pagpasaka og kaso batok niadtong gustong mopahunong sa CBRT project, ilabi na ni Gobernador Garcia.

“I am going now into connecting with my lawyers because I am very, very serious in filing cases even against the governor,” matod ni Rama.

Dihang gipangutana kon unsay basehanan sa Siyudad sa pagpasaka sa kaso, si Rama niingon nga iyang tugotan ang mga abogado sa Dakbayan sa pag-andam niini.

Ang SunStar Cebu nisuway og kuha og impormasyon gikan ni City Legal Officer Carlo Vincent Gimena, apan matod niya di pa siya makatug-an bahin niini sa pagkakaron.

Dihang gipangutana kon nahunong na ba ang pagtukod sa CBRT bus station duol sa Kapitolyo, si Rama niingon nga kuwang siya og impormasyon sa kahimtang karon sa proyekto.

Apan, siya miingon nga ang desinyo sa estasyon kinahanglan nga bag-uhon.

“Pwede i-redesign...sa wala pa ang station, naay isla, pero wala’y reklamo bahin niini...buhaton nila kini sa (such a) nga paagi nga dili kini masakop sa Kapitolyo,” matod ni Rama.

Si Rama sayo ning tuiga nimando sa pagguba sa center island sa Osmeña Blvd. alang sa mga foot procession atol sa 2024 Fiesta Señor sa Enero.

Ang mga trabaho’ng sibil alang sa unang package sa CBRT nagpadayon, ug samtang ang proyekto motadlas sa Talisay City ug ubang mga lungsod sa Probinsya sa Sugbo, kadaghanan sa mga component niini nahimutang sa Cebu City.

Sa laing bahin, sa iyang tinguha nga tangtangon ang project manager sa CBRT nga si Norvin Imbong, si Rama niingon nga kaduha na siya nakig-estorya kang Transportation Secretary Jaime Bautista.

Dugang ni Rama nga dili usab siya gusto nga makig-dialogue kang Imbong nga naa ang mao nga opisyal. Si Rama, sa sayo pa, nanawagan nga palagputon si Imbong tungod sa giingong sayop nga pagdumala sa CBRT project. / AML