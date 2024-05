Rama: Giguba ko og maayo

Si Cebu City Mayor Michael Rama nangangkon nga politikanhong motibo ang nagpaluyo sa mga paningkamot sa pagguba sa iyang imahe sa Malacañang Palace.

Si Rama niingon nga “naive” siya ug nakahimo og “mental dishonesty” kon modumili siya pagdawat nga ang iyang preventive suspension di politically motivated.

Ang mayor niingon sa mga tigbalita sa usa ka press conference sa Huwebes, Mayo 9, 2024, human sa usa ka “convergence meeting” nga iyang gipasiugdahan nga dili siya manggubot nga tawo, ilabi na sa mga babaye.

“Dili man ko palaaway nga tawo labi na jud og babaye, ako nana gikiha nya ako pa jud awayon? Ang ako lang gihangyo nga ang wheels of justice paspasi ninyo kay pwer­ting grabiha, it strikes like a lightning kanang gitawag og (suspension) dili man ko payroll maker oy. Nganong ako man?,” matod ni Rama.

Dihang gipangutana kon ang gobernador ba ang iyang gipasabot, si Rama nisugyot nga ang gobernador maoy angay motubag.

Si Rama niasoy sa iyang mga pagsuway sa pagkuha og appointment sa Presidente, nga wala molampos.

Gipahibalo siya nga ang iyang reputasyon “nadaut pag-ayo.”

“Naguba kaayo ko, ug dili ko gusto nga isulti kanimo kon unsa ka grabe ang pagkaguba,” ingon ni Rama.

Matod sa mayor nga nangayo siya og appointment sa Presidente hinungdan nga nibiyahe siya sa Manila niadtong Mayo 6 hangtod 8.

Apan, naunhan ang iyang paningkamot sa pagpakigkita sa Presidente sa giisyu nga preventive suspension kaniya. / AML