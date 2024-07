Rama gipulihan isip national president sa LCP

Gipulihan sa League of Cities of the Philippines (LCP) si preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama isip national execu­tive president tungod sa iyang unom ka bulan nga preventive suspension.

Ang LCP’s National Executive Board Resolution 2024-06 nagkanayon nga si Rama gipulihan ni Quezon City Mayor Ma. Josefina “Joy” Belmonte-Alimurung isip acting national president.

Si Rama, sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Hulyo 19, nag-ingon nga iyang gituohan nga usa sa mga agenda sa LCP’s special National Executive Board Meeting niadtong Biyernes sa hapon, Hulyo 19, mao ang pagtangtang kaniya isip national president.

Gikwestiyon ni Rama ang validity sa maong meeting tungod kay wala kini maka-meet sa gikinahanglan nga 15 ka adlaw nga pahibalo.

Sa usa ka pamahayag, ang LCP nagkanayon nga si Rama dili makahimo sa pagpatuman sa iyang mga function, gahom, ug responsibilidad isip national president tungod sa iyang preventive suspension.

“To ensure the smooth operations and functioning of the league, the National Executive Board (NEB) resolved and recognized Mayor Belmonte-Alimurung as the acting national president of the LCP,” sumala sa pamahayag.

Ang national chairman ug Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez, nga maoy nipatawag sa special meeting, nagpamatuod sa resolusyon ug mipirma niini kauban ni LCP Deputy Secretary General for Visayas ug Bago City Mayor Nicholas Yulo, imbis si LCP Secretary General ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong. / EHP