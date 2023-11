Rama: Gub-a na ang skywalk

Si Cebu City Mayor Michael Rama maoy mangulo sa pagguba sa duha ka skywalk sa Osmeña Blvd. kon ang proponent sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project mapakyas sa pagtangtang sa mga istruktura sa iyang pagbalik sa dakbayan sunod buwan.

“Kon dili gani sila motangtang, ako’y tangtang. I’m not joking,” matod ni Rama sa iyang online program nga “Ingna’ng Mayor” niadtong Martes, Nob. 28, 2023.

Mobalik unta si Rama gikan sa iyang opisyal nga leave nga usa ka buwan gikan sa Melbourne, Australia niadtong Lunes, Nob. 27, ug mo-report sa trabaho pagka Biyernes, Disyembre 1. Apan, gikataho nga iyang lugwayan ang iyang leave hangtod sa Disyembre 20.

Sa buwag nga press conference niadtong Martes, si Rama, pinaagi sa Zoom, nitahas kang City Administrator Collin Rosell sa pagpangulo sa pagtangtang sa duha ka mga skywalk.

Gusto sa mayor nga wa na kini sa dili pa magsaulog ang Siyudad sa Fiesta Señor 2024 sanglit gusto niya nga ang “Walk with Jesus,” “Walk with Mary” ug ang Solemn Foot Procession ipahigayon sa ilang orihinal nga rota, nga moagi sa Osmeña Blvd.

“I don’t want changes on the route of ‘Walk with Jesus’ and ‘Walk with Mary,’” matod ni Rama.

Sa taho niadtong Nobiyembre 21, si Rama niingon nga posibleng ibalhin ang duha ka skywalk ngadto sa South Road Properties (SRP).

Matod niya nga kinahanglang tumanon sa CBRT proponent ang orihinal nga target niini nga mahuman ang Package 1, nga adunay gilay-on nga 2.38 kilometros gikan sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Ave. hangtod sa atubangan sa Capitol building sa Osmeña Blvd., sa Disyembre.

Kaniadtong Oktubre, gipahibalo ni Rosell nga dili makab-ot ang target schedule sa pagkompleto sa Package 1 tungod sa pipila ka mga kausaban.

Ilang gipaabot nga partially operational na kini sa unang quarter sa 2024.

Sulod sa pipila ka tuig, ang rota sa tulo ka mga prosesyon, nga nakadani og liboan ka mga deboto, miagi sa Osmeña Blvd.

Apan, ang kaparian nga Augustinian sa Basilica del Sto. Niño niadtong Nobiyembre 15 mipahibalo sa daghang kausaban sa rota karong tuiga tu­ngod sa padayong pagtrabaho sa CBRT.