Rama gusto’ng LTO, BFP ibalhin; Cuenco: CSBT lisod

Gawas sa tinguha nga mabalhin ang Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa laing lugar, gusto sab ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ang mga buhatan sa Bureau of Fire Protection (BFP) 7 ug Land Transportation Office (LTO) 7 mopahawa na sa mga luna nga ilang nahimutangan karon.

Sa interbyo niadtong Biyernes, Marso 8, 2024, si Rama niingon nga gusto niya nga himuong medical arts, wellness ug command center ang maong mga lugar nga mag-feature sa diabetic, heart ug cancer centers.

Matod niya nga iyang gimanduan si City Administrator Collin Rosell nga sulbaron ang maong butang.

Si Rama niingon nga atimanon na ang tanan, nidugang nga mahuman ang iyang termino sa 2031, apan wala na siya magdetalye.

“I wish it could be something that can be addressed and can be put to work or (bring) it all to ground zero,” matod niya.

Ang CSBT, BFP 7 ug LTO 7 nga mga buhatan nahimutang sa N. Bacalso Ave diin gipatuman ang unang package sa Cebu Bus Rapid Transit project.

Ang unang package adunay gilay-on nga 2.38 kilometros ug gikan sa CSBT paingon sa atubangan sa Capitol building subay sa Osmeña Blvd.

Ang mayor sa sayo pa nihangyo sa CSBT nga mobalhin sa South Road Properties (SRP) aron ma-accommodate ang nagpadayong civil works sa maong proyekto.

Niadtong Biyernes, bisan pa niana, siya niingon nga ang Kagamhanan sa Probinsiya, nga nag-operate sa CSBT ug nanag-iya sa lote nga gibarugan, kinahanglan nga responsable sa pagpangita sa usa ka angay nga lokasyon.

Matod niya andam ang Siyudad nga motabang, apan dili angay diktahan sa Provincial Government ang proseso.

Subling nitataw si Rama sa iyang baruganan nga ang mga terminal dili angay mahimutang sulod sa sentro sa siyudad, kondili sa kinalay-ang dapit sa amihanan, habagatan, kasadpan ug sidlakan.

Sa interbyo niadtong Huwebes, Marso 7, si City Councilor James Anthony Cuenco, tsirman sa committee on transportation, niingon nga ang pagbalhin sa CSBT mahimo lamang kon magkasinabot ang mga opisyal sa ilang kaugalingon imbes nga negatibo ang reaksyon.

Matod ni Cuenco nga “amenable” si Gobernador Gwendolyn Garcia sa ideya nga ibalhin ang CSBT ngadto sa SRP sa miaging tuig, apan niadtong panahona suod pa sila si Rama ug ang gobernador.

“Ill-time man gud kay nagsugod silag away. Nindot unta to last year kay hapsay pa ang relasyon,” matod niya.

Matod niya nga bisan og gimandoan sa mayor ang Konseho sa pagpalabang og ordinansa alang sa katukoran og bag-ong south bus terminal sa SRP, mahimong dili na mosugot ang Provincial Government nga mobalhin.

Matod niya, dili mahimong papahawaon sa Siyudad ang CSBT tungod kay ang yuta nga giukopar niini gipanag-iya sa Probinsya.

Gitataw usab niya nga ang Probinsya adunay saktong permit, diin dili basta-basta nga i-revoke sa Siyudad nga walay rason.

Si Cuenco niingon usab nga ang pagbalhin sa CSBT “easier said than done.” / AML