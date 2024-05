Rama: Gwen ‘di matinud-anon’

Nitiyabaw si Cebu City Ma­yor Michael Rama sa pagduhig sa iyang ngalan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa iyang pagluwat isip sakop sa Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas Ng Bayan (PDP-Laban), tungod sa tensyon tali sa gisuspenso nga mayor.

Sa usa ka Facebook post sa Miyerkules, Mayo 29, 2024, si Rama niingon nga ang pag­luwat ni Garcia “simply not truthful,” nga nagkuwestiyon sa iyang loyalty bisan pa mahitabo ang ilang panagbangi.

Matod ni Rama, si Garcia walay “steady political compass,” ug walay “any record of having steady political principles.”

“I was shocked to see the resignation letter of a person I highly doubt fits the title honorable,” matod ni Rama.

“True or what, I heard that it was a day after Malacañang ordered her to submit an Answer to the Administrative Complaint regarding her interference in the Affairs of Cebu City, she had the temerity of resigning as a member of PDP but not without using my name in vain,” dason ni Rama.

Sa Martes, Mayo 28, gipahibalo ni Garcia ang iyang pagluwat sa grupo nga nagpa­dayag nga ang iyang padayon nga pakig-uban sa partido “dili mapadayon.”

Si Garcia niingon nga ang kasong administratiba ni Rama, nga gisang-at sa Office of the President ug pagpetisyon sa iyang pagkasuspenso, nakaaghat kaniya sa pagbiya sa partido politikal.

Ang reklamo mao ang wa pag-uyon ni Rama sa gobernador sa iyang memorandum niadtong Pebrero 2024 nga nagmando sa pagpahunong sa bus stop sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project atubangan sa Cebu Capitol Building, tungod sa kalapasan sa heritage.

“She has no business with Cebu City affairs and should just stay out of it. Pagkatoytoy ning Gobernadora,” dugang ni Rama.

Gidepensahan usab ni Rama ang iyang panglantaw sa Cebu City nga mahimong “Singapore like with Melbourne features,” sa pagkutlo sa duha ka siyudad nga ika-42 ug siyam sa global ranking ug wala siya masayop sa paggamit niini isip benchmark.

“Anyway, there is a reason why Manila and Cebu City are included in global rankings. No other city in these islands,” dugang ni Rama.

Si Garcia nagdumili sa paghatag og komento sa pasangil ni Rama batok kaniya. / EHP