Rama: Independente ko nga mayor

Susihon pa ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang political dynamics uban kang Bise Mayor Raymond Alvin Garcia bisan pa sa sayo nga siya nakapadayag sa ilang tandem alang sa reelection sa 2025 midterm elections.

Sa interbyo sa Biyernes, Mar­­so 1, 2024, si Rama niingon nga “I am an independent mayor,” dihang gipangutana ba­hin sa iyang relasyon ni Garcia.

Si Rama niingon nga iyang gitan-aw ang ilang relasyon sa “circumspect,” nihinumdom nga nihimo na siya og pamahayag nga “igo na.”

Si Rama niingon nga way a­ngay magpakaaron-ingnon ug ni­pasidaan sa iyang mga kauban nga magmatngon pag-ayo.

“There’s no pretension he­re. I mean, [this] is my 32 years already serving Cebu City. My colleagues should be very careful, very careful. But talking about political changes, of course so far, [it’s] the way I want,” matod niya.

Si Rama nitataw nga sa Oktubre pa ang filing sa certificates of candidacy.

“October is still far behind, but the most important... I am an independent mayor,” dugang ni Rama. / AML