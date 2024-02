Rama: Kahingawa sa Konseho di kabalak-an

Gusto ni Cebu City Mayor Michael Rama nga tutukan sa Department of Transportation (DOTr) ang mahimo, inay sa mga obstruction, nunot sa taho nga kapin sa P1 bilyon pa ang gikinahanglan alang sa road-right-of-way acquisition alang sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga proyekto.

“Dili angay kabalak-an...kanang kuwang sa budget, there are options,” matod ni Rama atol sa teleradyo program sa Cebu City Hall nga ‘Ingna’ng Mayor’ niadtong Huwebes, Pebrero 8, 2024.

Si Rama niingon nga gusto niya nga matubag sa DOTr ang bisan unsang kabalaka bahin sa obstruction ug magpadayon nga wala’y ipahamtang nga bisan unsang preconditions.

“Pasagdi sila nga motutok kon unsay mahimo,” matod ni Rama. Matod niya ang kakuwang sa budget usa lang ka isyo ug kahingawa, ug dili angay kabalak-an.

Siya miingon nga ang CBRT usa ka sistema nga kinahanglan nga smart, usa ka one-ticket system.

“Maabot ra jud na, basta pasensya lang,” nagkanayon siya nga nagpasabot sa pagkompleto sa CBRT project.

Bahin sa wala pag-apruba sa Local Public Transport Route Plan (LPTRP) sa dakbayan, si Rama niingon nga kabahin kini sa mga concern sa CBRT project.

“Logistics period, social impact, road to be affected, all of these are part, and the drivers are very much (included),” siya niingon.

Siya miingon nga kining tanan nga mga kabalaka gitubag sa Modern Integrated Traffic Management.

Dugang pa niya nga aduna usay mga programa kon ugaling adunay mga drayber nga mawagtangan sa panginabuhian tungod sa maong proyekto.