Rama kang Duterte, Marcos: Trabaho mo

Bisan pa sa panagbingkil tali sa mga sakop sa duha ka political clans, nanawagan si Cebu City Mayor Michael Rama alang sa panaghiusa sa duha ka dagkong mga lider sa nasod.

“We should be united, indivisible, and undivided. That’s why Marcos (and) Duterte, do your job! Sakto ko? (Am I right)” nagkanayon si Rama, sa iyang pagpamulong atol sa prayer rally nga gipahigayon sa Kasadya grounds sa South Road Properties (SRP) niadtong Dominggo, Pebrero 25, 2024.

Si Rama nihimo usab sa iyang baruganan kalabot sa People’s Initiative.

“I do not like the People’s Initiative because it has become a congressional initiative and likewise it has become a secret initiative,” matod niya.

Si Rama niingon nga dili baligya ang Dakbayan sa Sugbo ug ingon man ang nasod.

Si Rama maoy usa sa mga guest speaker sa prayer rally, diin siya namulong atubangan kang Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte, kanhi House representative Glen Chong, kanhi executive secretary Vic Rodriguez, kanhi presidential spokesperson Harry Roque, ug kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga nagsilbi nga nag-unang mamumulong sa gabii.

Si Rama, sa iyang pagpamulong, niawhag sa duha ka labing taas nga mga lider sa nasod sa pagtuman sa ilang mga obligasyon ug pasalig sa UniTeam.

Matod niya nga angay nilang ihatag ngadto sa katawhan ang ilang gipanglantaw sa dihang nangampanya sila sa ilang mga posisyon, nga mao, ang paggiya sa nasod paingon sa kauswagan pinaagi sa panaghiusa.

Isip klaro niyang baruganan, si Rama niingon nga wa na kinahanglana ang laing Edsa People Power Revolution, nisubli nga kinahanglang mohimo sa ilang trabaho sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Bise Presidente Sara Carpio-Duterte.

Matod niya nga buhaton nila ang ilang trabaho tungod kay kon makita sa mga tawo nga dili maayo ang dagan, kanunay silang modangop sa pagreklamo. / AML