Rama, kaubang officials gikiha ni Daluz, Donoso

Gipakasakaan ni Metropolitan Cebu Water District (MCWD) Chairman Jose Daluz III ug General Manager Edgar Donoso og duha ka managlahing mga reklamo nga “Abuse of Authority, and Unbecoming of a Public Official” si Cebu City Mayor Michael Rama ug pipila ka mga opisyal sa City Government sa Lunes sa buntag , Abril 29, 2024.

Si Daluz, sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Lunes, niingon nga sila ni Donoso nipasaka og reklamo batok kang Rama ngadto sa Office of the President atubangan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) alang sa legal nga aksyon.

Kini nunot sa “illegal” nga pagpanghilabot nga gihimo sa pipila ka mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo human mag-trespassing sa ulohang buhatan sa MCWD ug sa buhatan sa General Manager niadtong tungang gabii sa Abril 15.

Matod ni Daluz nga aduna silay mga video recording nga magpamatuod nga ang mayor sa Dakbayan maoy utok sa “illegal intrusion” sa mga personnel sa dakbayan sa Sugbo nga gipangulohan ni Rosell sa MCWD main office.

“The video was clear nga ni-ingon siya (Rama) nga ‘Go, go, go na, unsa paman gipaabot ninyo? Gusto pa ninyo ako moanha diha. Go, Atty Colin, go inside na. Gipraktisan ta ni gahapon,’ klaroha sa video,” ni Daluz.

Si Daluz niingon nga si Rama nilihok nga lapas sa iyang kapasidad isip mayor sa dakbayan, nidugang nga si Rama modangop unta sa korte aron hagiton ang ilang posisyon sa local water district, apan wa kini buhata.

Dugang pa niya nga way reklamo nga ipasaka batok kang kanhi MCWD Officer-in-charge General Manager John Dx Lapid.

“I’m doing this for the MCWD, for the management kanang mga mayor nga unsaon (nalang) nga diretso lang og exercise sa ilahang autho­rity,” matod ni Daluz.

Ang MCWD ug ang Cebu City Government nalambigit sa power struggle alang sa pagkontrolar sa local water district sukad pa sa miaging tuig.

Sa usa ka tawag sa telepono, si Rama nagdumili sa pagkomento sanglit wa pa siya makadawat sa opisyal nga kopya sa reklamo batok kaniya.

Si Rama niingon nga wa siyay ideya kalabot sa maong video, dugang pa, iyang gikwestyon sila si Daluz ug Donoso sa pagpasaka og reklamo sa MCWD bisan sa ilang suspension notice.

DUGANG REKLAMO

Sila si Daluz ug Donoso nisang-at usab og susamang reklamo atubangan sa Office of the Ombudsman-Visayas batok kang Cebu City Administrator Collin Rosell, City Budget Officer Jerone Castillo, City Legal Officer Carlo Vincent Gimena, City Disaster Risk Reduction Management Office head Harold Alcontin, City Transportation Office head Raquel Arce.

Kini nga mga opisyal mag-atubang og mga reklamo nga Grave Misconduct; Grave Abuse of Authority and Oppression; Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service, Conduct Unbecoming of a Public Official, ug Paglapas sa RA No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ug Paglapas sa Section 3(e) sa RA No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nga gi-amendar, Trespassing ubos sa Article 281 ug Grave Coercion ubos sa Article 286 sa Revised Penal Code.

Gikuhaan sa SunStar Cebu, pinaagi sa text message sa Lunes, sila si Rosell, Castillo, Gimena, Alcontin, ug Arce alang sa komento, apan kining mga opisyal wala pa nitubag sa among mga pangutana.