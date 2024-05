Rama, laing 7 ka opisyal sa City Hall suspendido

Gipaubos sa Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama ug laing pito ka mga opisyal sa City Hall sa preventive suspension su'd sa unom ka buwan tungod sa wa paghatag sa sweldo sa pipila ka mga empleyado sa City Hall.

Kini human ang mga reklamante nga sila Filomena E. Atuel, Maria Almicar E. Diongzon, Sybil Ann R. Ybañez, ug Chito B. Dela Cerna ningpasaka og criminal ug administrative complaint niadtong Pebrero 23, 2024 batok sa mga respondent tungod sa kalapasan sa Section 3(e) ug (1) sa R.A. 3019, nailhan usab nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ingon man alang sa Grave Misconduct, Conduct Unbecoming of a Public Officer, Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service, Grave Abuse of Authority (Oppression), ug paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Sa napulo ka pahina nga resolusyon nga gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires nga giluwatan niadtong Mayo 2, 2024, ang Opisina nakakita og igong basehanan aron mauyonan ang giampo sa mga reklamante alang sa pag-isyu og kamandoan alang sa preventive suspension batok sa mga opisyal sa Siyudad.

Ang Opisina usab miingon nga ang kamandoan “diha-diha nga pagpatuman” ubos sa Seksyon 27(1) sa Republic Act No. 6770.

Bisan kon ang mga respondent mag-file og mga mosyon, apela, o mga petisyon nga nangayo og kahupayan, ang pagpatuman sa mando di mapugngan gawas kon gimandoan kini nga opisina o usa ka korte nga may katakos nga hurisdiksyon.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Miyerkules, Mayo 8, 2024, si Rama niingon nga wala siya kahibawo niini.

“I have no idea,” matod ni Rama sa SunStar Cebu.

Si Rama nikuwestiyon kon nganong duna may preventive suspension kaniya nga wa man siya makadawat og kopya sa bisan unsang reklamo.

Matod ni Rama nga kon duna gyuy preventive suspension, ang iyang mga abogado maoy modumala niini.

Gawas kang Rama, gisuspenso usab sa Ombudsman si City Administrator Collin Rosell, Office of the City Assessor OIC Dr. Maria Theresa Rosell, Legal Officer designated assistant department head Francis May Jacaban, designated assistant department head for operations Angelique Cabugao, admin. division head Jay- ar Pescante, gitudlo nga assessment sa records management division head Lester Joey Beniga, ug Computer Division head Nelyn Sanrojo.

Ang reklamo naggumikan sa mga reassignment sa upat ka mga reklamante.

Ang upat ka mga reklamante nagtrabaho ubos sa City Assessor’s Office apan, niadtong Mayo 17, 2023, gi-reassign sila sa nagkalainlaing mga buhatan, nga ilang giisip nga ilegal ug nakalapas sa 2016 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions.

Niadtong Hunyo 16 ug 19, 2023, ang mga nangreklamo nihimo og apela ngadto sa Civil Service Commission Region 7. / AML