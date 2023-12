Rama mi-ultimatum na sa kapulisan sa dakbayan

Kon dili masulbad ang mga krimen, ang nagbakasyon sa Australia nga si Cebu City Mayor Michael Rama nipasidaan nga ang ‘kapulisan posibleng ili­san.’

Sa post sa Cebu City News and Information sa Huwebes, Disyembre 14, 2023, ang Facebook page sa opisyal nga Public Information Office (PIO) sa City Government, si Rama nagkanayon nga nasagmuyo siya nga wala pa ma-recover sa Cebu City Police Office (CCPO) sa mga kinawat nga alahas gikan sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store sa dalan Colon niadtong Nobiyembre 25, 2023.

Apan wala giklaro ni Rama kon tibuok pwersa sa kapulisan ang ilisan o ang mga opisyal lang.

“I don’t want to change pero kon magsige’g balik-balik, mag-sige’g ing-ani, mag sorry na lang ko daan,” matod ni Rama.

Subay niini, nasayran nga mobalor og P4 milyunes ang mga alahas nga nadala sa mga tulisan.

Si Rama niingon nga iyang gimandoan si CCPO director Col. Ireneo Dalogdog sa pagseguro nga mauli ang mga alahas sa pawnshop.

Gipasidan-an niya si Dalogdog ug ubang mga opisyal sa kapulisan, nga nagpadayag sa iyang kaandam nga gamiton ang iyang awtoridad sa pagpuli kanila pinaagi sa iyang “operational control and supervisory power.”

“Ako na silang gipahimang­noan. Labing menos, tagda kini nga pasidaan. Sa akong kasaysayan isip mayor, nag-ilis kog mga chief of police. If I will do that, pasabot incompetent na atong kapulisan,” dugang niya.

Sa taho gikan sa lainlaing media outlets nagkanayon nga aduna nay unom ka mga tawo nga giingong nalambigit sa pagpanulis nga nadakpan na, lakip na ang giingong mastermind.

Hinuon, si Rama niingon nga ang kaso magpabilin nga dili masulbad hangtod nga makuha ang mga alahas nga gitulis.

“Dili na pwede nga nadakpan nimo ang tawo pero ang milyon-milyon worth nga alahas wala’y giendorsar. Kinsa man ang gakupot?” matod ni Rama.