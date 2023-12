Rama midiretso og tambong sa Misa de Gallo pag-abot sa Sugbo

Human sa kapin sa usa ka buwan nga bakasyon sa Australia, nahibalik na sa Sugbo si Cebu City Mayor Michael Rama niadtong Sa­bado sa kaadlawon, Di-­­ s­yembre 16, 2023.

Sumala sa Cebu City News and Information, direkta gikan sa Mactan-Cebu International Airport, si Rama uban sa iyang anak ug asawa nga si Malou ni­lahos sa pagtambong sa Misa de Gallo sa Carbon Market.

Kini ang unang public appearance sa mayor gikan sa taas nga ba­kasyon human siya nibiya paingon sa Australia niadtong Oktubre 31, 2023 alang sa iyang giingong “long-overdue vacation.”

“I will already have my long respite. And that brings me to be out, maybe a month. It depends, basin malingaw ta sa bakasyon or what not. Para makapa­ngayo ta og extension,” matod ni Rama sa Facebook post sa Cebu City News and Information.

Sa ulahing bahin sa Nobiyembre, ang media nitaho nga si Rama molugway sa iyang bakasyon hangtod sa Dis­yembre 20, 2023, nga nagka­nayon nga ang iyang anak nga lalaki ug babaye makauban niya sa Australia.

Miingon siya nga gusto niya nga ang iyang pamilya naa sa usa ka litrato panahon sa Pasko.

Samtang nagbakasyon, nagpabiling ‘engaged’ si Rama pi­­naagi sa paghimo og online nga pagtambong sa mga ti­gom sa City Hall.