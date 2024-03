Rama mihangyo property tax aprobahan

Gusto ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ang fair market value sa revised real property tax (RPT) mopakita sa kasamtangang rate, bisan pa sa mga panawagan sa mga negosyante nga anam-anamon ang pagpatuman niini.

“Pass the law and we can discuss the implementing rules after,” matod ni Rama sa online program sa Cebu City Hall nga “Ingna’ng Mayor” niadtong Huwebes, Pebrero 29, 2024.

Isip mayor sa Dakbayan sa Sugbo, si Rama niingon nga gusto niya nga maaprubahan kini.

Niadtong Martes, Pebrero 27, giawhag ni Rama ang Sangguniang Panlungsod sa pagpasar sa ordinansa kalabot sa giusab nga RPT sa dili pa matapos ning buwana.

Hinuon, si City Councilor Noel Eleuterio Wenceslao, chairman sa committee on budget and finance, niingon nga kinahanglan pa niyang makigtagbo sa ubang mga konsehal aron tukion ang maong butang ug makab-ot ang consensus.

Si Wenceslao niingon nga ang pag-ambak ngadto sa katapusang deliberasyon nga walay baruganan ang mayoriya mahimo’ng magpadaplin lang sa ordinansa.

Sa iyang panglantaw isip usa ka abogado, si Rama nangatarungan nga ang pagpatuman sa mga lagda mahimo’ng malangan sulod sa makatarunganong panahon aron ang mga apektado maka-adjust sa ilang operational ug financial management.

“But let the fair market value already be back to what it is at the current time,” ingon ni Rama.

Nakita ni Rama nga dili makiangayon nga ang mga tag-iya og propiedad nagpadayon sa pagbayad og buhis base sa kantidad 20 ka tuig na ang milabay.

Ang RPT Code sa Dakbayan sa Sugbo katapusang giusab niadtong 2002.

“Ang yuta bayran na unta on the present value,” matod ni Rama.

Matod niya nga corporate social responsibility sa mga adunahan ang pagpaambit pinaagi sa pagbayad sa saktong kantidad sa buhis.

Ubos sa proposed ordinance, ang pormula sa pagkuha sa kinatibuk-ang buhis nga angay ibayad sama sa gipasabot atol sa public hearing niadtong Biyernes mao ang pagkuha una sa market value sa property. Kini matino pinaagi sa pag-multiply sa gidak-on sa luna ngadto sa fair market value (FMV).

Pagkahuman, ang market value i-multiply sa assessment level, nga makwentada sa estimated value.

Unya, ang gi-assess nga kantidad i-multiply sa 3 porsyento nga rate sa buhis. Ang resulta mao ang kinatibuk-ang buhis nga ibayad.

Pananglitan, ang usa ka 1,493-square-meter commercial property sa Cebu IT Park nga adunay kasamtangang buhis nga bayrunon nga P26,874, aduna na kini buluhisan nga P895,800 sa higayon nga mapatuman na ang updated tax ordinance.

Sa susama, ang usa ka bahin sa Cebu Business Park ubos sa hurisdiksyon sa Barangay Hipodromo makasinati sa FMV niini nga mokabat ngadto sa P245,000 gikan sa P16,300 matag metro kwadrado, nga makaapektar pag-ayo sa RPT nga kinahanglang bayran sa Ayala Land kon maaprobahan ang maong ordinansahon.

Sa gisugyot nga RPT ordinance, ang market value sa mga propyedad sa pipila ka mga prime location sa Cebu City gipaabot nga mosaka gikan sa 200 ngadto sa 3,200 percent.

Giawhag ni Mayor Rama ang pagpalabang sa RPT Code aron makatigom og pundo aron matuman ang mga tumong sa iyang administrasyon sama sa Gubat sa Baha ug uban pang proyekto sama sa transitional housing nga puy-anan sa mga pamilyang apektado sa paghawan sa three-meter easement zones.

Sa online program sa Cebu City Hall nga “Pagtuki, Pagsusi, Pagsuta” niadtong Miyerkules, Pebrero 28, si City Budget Officer Jerone Castillo niingon nga P600 milyunes ang gitinguha alang sa pagdesinyo ug pagtukod sa 600 ka transition housing units alang sa unang hugna sa proyekto.

Ang P600 milyunes maoy usa sa mga butang sa unang supplemental budget nga gihangyo sa executive department nga aprobahan sa Konseho karong tuiga.

Ang ubang mga butang naglakip sa budget allocations alang sa Palarong Pambansa, Charter Day bonus, ug adjustments alang sa City Council. /AML