Rama mikwestyon sa pagbalhin sa kaso

Si Cebu City Mayor Michael Rama, kinsa kasamtangang nagsilbi sa iyang preventive suspension sulod sa unom ka buwan, nikuwestiyon sa pagbalhin sa iyang kaso nga nepotism gikan sa Office of the Ombudsman Visayas (OMB Visayas) ngadto sa Ombudsman central office, kay walay legal nga katarungan nga buhaton busa, nag-alegar nga kini mahimong pulitikanhon.

Sa 10 ka pahina nga comment/opposition statement nga giluwatan ni Joselito Thomas Baena sa Hunyo 18, 2024, gipasiugda niini nga walay “bug-at nga rason” ang pagbalhin sa proceedings sa kaso ug kini nakalapas sa katungod ni Rama sa administrative due process.

Ang pamahayag giandam sa Rama-Baena-Tana-Ang Law Office, ang legal counsel ni Rama.

Si Rama nipadayag sa iyang kasagmuyo sa OMB Central, nikutlo sa iyang bag-o nga kasinatian diin nadawat niya ang preventive suspension nga wala unay abiso o higayon sa pagdepensa sa iyang kaugalingon.

Matod ni Rama, ang iyang kasinatian, inubanan sa pagbalhin karon, nagpakita og usa ka timailhan sa iregularidad, nga nag-ingon nga kini mahimong pulitikanhon.

Si Rama niingon nga ang aksyon magrepresentar sa usa ka grabeng paglapas sa hustong proseso ug mopatumaw og mga pangutana bahin sa politikanhong motibo.

Ang kasong nepotismo ubos sa hurisdiksyon sa Ombudsman Visayas sukad niadtong Enero 24, 2023, nga gipasaka ni Jonel Saceda, nailhan usab nga “Inday Josa Chiongbian Osmeña” sa Facebook.

Gipasiugda ni Rama ang pipila ka mga procedural concerns, lakip na ang kamatuoran nga ang tanang ebidensya ug testimonya sa testigo gipresentar ug gisusi sa Ombudsman Visayas.

Nangatarungan si Rama nga ang pagbalhin sa kaso sa advanced stage, ilabina human sa clarificatory hearings ug pagsumite sa position papers, makapahuyang sa integridad sa proseso ug makadaut sa iyang depensa.

“With the case already in full throttle, it would be absurd to make a last-minute change of venue. The parties being from Cebu, and the case having already been initiated and tried by the OMB base in Cebu, the case has every reason to remain in OMB Visayas and no reason to depart from,” mabasa ang tipik sa statement.

Nanawagan si Rama nga ang kaso ipabilin sa Ombudsman Visayas, diin kini naggikan ug diin ang lokal nga konteksto ug pamilyar sa mga detalye sa kaso labing lig-on nga walay klaro nga legal nga katarungan alang sa pagbalhin.

Niadtong 2023, gikiha ni Saceda si Rama og nepotism, grave misconduct, ug graft and corruption human gi-hire ang duha ka mga igsuon sa iyang asawa sa Cebu City Hall.

Gikataho sa SunStar Cebu nga matod ni Saceda, si Rama nakalapas sa balaod dihang iyang gi-hire sila si Elmer ug Gomer Mandanat, igsuon ni Marilou Mandanat-Rama. / AML