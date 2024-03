Rama mimando sa pagbalhin na sa CSBT sa SRP

Nimando si Mayor Michael Rama sa dinaliang pagbalhin sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) gikan sa N. Bacalso Ave. ngadto sa South Road Properties (SRP) tu­ngod sa nagpadayon nga trabaho sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Atol sa programa sa online program sa Cebu City Government nga ‘Ingna’ng Mayor’ sa Martes, Marso 5, 2024, si Rama niawhag sa Cebu City Council nga mopasar og ordinansa nga mopadali sa pagbalhin sa CSBT.

“So, it has to be urgently attended to. They have no place there anymore,” matod ni Rama atol sa programa.

Ang estasyon sa bus alang sa CBRT Package 1 gitukod atubangan sa CSBT.

Ang Package 1 adunay gilay-on nga 2.38 kilometros gikan sa CSBT hangtod sa Cebu Capitol Building, nga gitakdang mahuman sa Hunyo 2024.

Si Rama niingon nga ang proposed ordinance kinahanglang maglatid nga wala nay tugotan nga mga terminal sulod sa dakbayan.

Sa report sa Cebu City Government Public Information Office (PIO) niadtong Miyerkules, Marso 6, si Rama, sa pakighinabi niadtong Pebrero 29 sa lokal nga radyo, nitanyag kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia og luna sa SRP alang sa CSBT.

Ang CSBT gidumala sa Cebu Provincial Government, samtang gipanag-iya usab niini ang lote diin nahimutang ang bus terminal.

Niadtong Oktubre 24, 2023, si Garcia sa taho gikan sa social media arm sa Cebu Provincial Government niingon nga niuyon siya sa sugyot ni Rama nga ibalhin ang CSBT ngadto sa SRP.

Si Garcia nidugang nga ang Kagamhanan sa Probinsiya nagplano nga i-integrate ang Cebu North Bus Terminal (CNBT) ug south terminals kon madayon ang pagbalhin ngadto sa SRP.

Ang CNBT anaa karon nahimutang sa usa ka open lot atubangan sa SM City Cebu sa North Reclamation Area.

Ang nagpadayong trabaho sa habig sa CBRT project sa N. Bacalso Ave. ug ang pagsugod na usab sa trabaho sa bus terminal sa CBRT tungod sa CSBT nakamugna og kahuot sa trapiko labina sa rush hours sa buntag ug hapon, labi na nga mosulod ug mogawas matag-karon-ug-unya sa CSBT.

Tungod sa trapiko sa dapit, kini ang kanunay nga reklamo sa mga sumasakay sama sa mga estudyante ug mga trabahante nga nag-apas og oras sa ilang biyahe.

Ang CBRT kabahin sa programa nga modernisasyon sa transportasyon sa dakbayan sa Sugbo. / RRM / EHP