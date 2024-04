Rama mimando sa pagsusi sa kamatayon sa 6-anyos

Nimando si Mayor Michael Rama sa pag-imbestigar sa pagkamatay sa 6-anyos nga batang babaye nga gibasol sa mga ginikanan ngadto sa Cebu City Medical Center.

Iya usab nga gimandoan ang hingtundang mga buhatan sa Cebu City Hall sa paghatag og hinabang ngadto sa pamilya.

Matod niya nga kon mamatud-an nga dunay pagpabaya sa mga personnel sa tambalanan, matod sa taho sa Cebu City News and Information, iyang angkunon ang kaakuhan ug responsibilidad isip mayor.

“I assume full responsibility because the buck stops at my office with respect to that little child who died on allegation about CCMC,” kutlo sa pamahayag sa mayor atol sa press conference niadtong Lunes, Abril 8, 2024.

Nangayo og pasaylo ang mayor ngadto sa mga ginikanan sa bata nga personal niyang gitagbo. Iyang gimandoan si City Administrator Collin Rosell, nga nagtrabaho usab isip administrador sa CCMC, sa pagsusi sa insidente.

“Kinahanglang ihatag ang hukom nga adunay tukmang proseso,” dugang niya.

Matod sa mayor nga personal nga nakigkita kaniya ang mga ginikanan sa bata ug nagplano siya nga bisitahon ang haya sa anak niini.

Iyang gihangyo ang City Hospitalization Assistance and Medicines Program (Champ) ug Department of Social Welfare and Services (DSWS) nga mapadali ang hinabang.

Gimando usab niya ang imbestigasyon sa kamatayon sa bata.

Iyang pas-anon isip mayor sa siyudad ang responsibilidad kon mapamatud-an nga adunay tulubagon ang mga personahe sa CCMC apan gusto niyang masayran kinsay sad-an kon duna man.

Gusto usab niya nga bisitahon ang haya sa bata bisan pa nga masuko kaniya ang pamilya.

Si Dr. Peter Mancao, chief of hospital, nagsugod na sa inquiry kabahin niini.

Gipahinumdoman usab niya ang publiko nga dili hukman daan ang CCMC tungod lang sa hitabo.Sa report nga napatik sa Superbalita Cebu niadtong Lunes, Abril 8, ang 43-anyos nga si Mylene Faburada niingon nga namatay ang iyang anak human napakyas paghatag og dextrose kaniya ang mga personnel sa CCMC.

Matod ni Faburada nga nasakit ang iyang anak human nakakaon og “lamaw,” usa ka dessert nga hinimo sa tubig sa lubi, gatas ug asukar, nga gihatag sa iyang silingan.

Giingon niya nga gidala niya ang iyang anak nga babaye sa usa ka doktor pagkahuman nagsugod kini nga nakasinati og mga simtomas sama sa dehydration ug sakit sa tiyan kaniadtong Marso 31.

Ang doktor nirekomendar kang Faburada nga dad-on ang iyang anak sa CCMC.

Namatay ang bata dihang gipapauli na sila gikan sa CCMC. / REV