Rama misaad nga mohatag og dugang allowance sa kapulisan

Gisaaran ni Cebu City Mayor Michael Rama ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga iyang dugangan ang allowance sa matag personnel, lakip na ang Visayas Command (Viscom), atol sa Christmas party sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Lunes, Disyembre 18, 2023.

Wala mohatag og timeline ang mayor kon kanus-a niya sugdan ang pagdugang sa allowance sa kapulisan sa dakbayan, apan iyang gipaniguro nga mahatag kini sunod tuig.

“Peace and order is very important. If we all have the money, even (the) employees of City Hall, productivity will always be a part and can only be achieved when employees are contented. Mao gyud na ang pinaka importante,” matod ni Rama.

Sa pangutana kon asa kuhaon ang pundo, matod sa mayor, nga pangitaan niya kini og paagi ug iya kini nga gitugyan ngadto sa iyang city administrator.

Ang maong tinguha sa mayor gikalipay pag-ayo sa kapulisan sa dakbayan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nalipay na silang daan sa padayon nga pagsuporta kanila sa Kagamhanan sa Dakbayan.

Ning bag-o lang, gitunol na ang kapin sa 50 ka tag-as nga mga kalibre sa armas human nakompleto ang mga papeles gikan sa Regional Civil Security Unit 7.

Gawas niini, duna pay moabot nga bag-ong mga sakyanan nga himuong mobile patrol nga gamiton paggukod sa mga kriminal.

“Unsa man gani ang gihatag ni Mayor sa amoa, dako na kaayo namong pasalamat. Kana lang gihatag niyang pagsalig sa amoa, dako na kaayo na para namo,” matod ni Rafter.

Apan giklaro niini nga bisan wala pa ang saad nga dugang allowance, magpadayon ang pagtrabaho sa kapulisan sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw.