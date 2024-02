Rama misalikway sa mga negatibo nga komentaryo

Wa igsapayan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mga nanaway ug tawgon nga “toxic.”

“Never mind. He can describe me anything, but sorry I am still the mayor,” matod ni Rama atol sa online program sa Cebu City Hall sa Huwebes, Pebrero 22, 2024.

Sa pamahayag niadtong Miyerkules, Pebrero 21, 2024, si Metropolitan Cebu Water District (MCWD) chairman Jose Daluz III, kinsa gipalagpot sa mayor sa iyang posisyon pabor kang retired Major General Melquiades Feliciano, nagkanayon nga kinahanglang maghiusa ang oposisyon aron tangtangon sa iyang puwesto si Rama isip mayor.

“The opposition against the dancing and singing mayor of ‘Singapore-like’ Melbourne features must unite to remove toxic Mike,” pulong ni Daluz.

Matod ni Daluz, dunay ubang lider nga maayo mangulo sa dakbayan, dason niya, “Save Cebu from toxic Mike.”

Agi’g tubag, si Rama niingon nga bisan kinsa nga gusto mohagit kaniya makahulagway sa bisan unsa, apan ni­hatag og gibug-aton sa iyang termino hangtod pa sa 2025.

“I don’t have to add. They are proud enough, they are honorable enough if they are still honorable,” matod niya.

Bahin sa komentaryo ni kanhi mayor Tomas Osmeña bahin sa tandem ni Rama-Garcia alang sa 2025, si Rama niingon nga si Osmeña adunay katungod sa iyang kaugalingong reaksyon.

“Once the filing of candidacy is done, then let’s talk about it. But as I always say, they are all worthy opponents, even if it is a dog,” matod ni Rama.