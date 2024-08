Rama misaway sa 2 ka Garcia

Si Cebu City Mayor Michael Rama, nagsilbi sa iyang unom ka buwan nga preventive suspension sukad sa Mayo 10, misaway kang Acting Ma­yor Raymond Alvin Garcia ug Gov. Gwendolyn Garcia niadtong Lunes, Agusto 12, 2024, tu­ngod sa pagbag-o sa direksiyon sa polisiya sa City Hall ug ang pagpanghilabot sa gobernador sa mga kalihokan sa Cebu City.

Si Rama, nitawag sa usa ka press conference sa Casino Español de Cebu aron pagtubag sa mga nag-unang isyo, giubanan sa mga partisipante mao ang pipila sa iyang mga tigsuporta ug kaalyado sa pulitika, lakip na si Acting Vice Mayor Donaldo “Dondon” Hontiveros, Sangguniang Kabataan Cebu City Federation president Rhea Mae Jakosalem ug Bulacao-Pardo Brgy. Captain Dave Tumulak.

Imbes sa tradisyonal nga press conference, gipakita ni Rama ang hapit 30 minutos nga video recording sa iyang mga pahayag ug panan-aw sa lainlaing isyo nga may kalabotan sa Cebu City.

Gawas sa pagsaway sa duha ka Garcias, gipahayag sab ni Rama ang iyang kabalaka bahin sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ug Cebu Port Authority (CPA).

ACTING MAYOR

Sa usa ka audio-visual presentation, gisaway ni Rama si Garcia sa mga pagbag-o sa polisiya sa City Hall nga wa siya nga gikonsulta.

Gi-highlight niya ang "diplomacy approach" sa acting mayor sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno, labi na ang Provincial Government ug ang gobernador, nga iyaan sa acting mayor.

Nag-play si Rama og video sa usa ka pagtipon sa Rama compound diin ang acting mayor anaa ug nisaad nga dili moapekto sa mga polisiya ni Rama, kay sila magkauban sa partido.

“Ask him, because there is a saying that if what you say and do is not what you describe, then that person has to explain,” ingon ni Rama, nga nag-replay sa daan nga pahayag sa acting mayor.

Gidugang ni Rama nga bisan wala siya magreklamo sa gipugngan nga oras para sa flag-raising ceremony kada Lunes, iyang gisalikway ang pag-comment sa gipamub-an nga oras sa mga miting sa mga department head.

Gipahayag usab sa suspended mayor nga siya ang nagpaluyo sa mga paningkamot sa pag-aproba ug pagpagawas sa “special premium,” usa ka P5,000 nga bonus para sa City Hall job order personnel panahon sa iyang suspension.

Gisaway usab ni Rama ang dili pag-renew sa kontrata sa pipila sa iyang mga gi-appoint nga City Hall employees ug mga opisyal ilawom sa adminis­trasyon sa acting mayor.

“Wala gyud ko kabalo kung pila ni sila kabuok pero gusto nako og inventory aron mangita og paagi nga basin makahatag ta og pila ka kilo nga bugas, mura'g mga biktima sa calamity,” matod ni Rama.

Niadtong Mayo 25, gisalikway sa City Council ang reappointment application sa miaging city budget ug finance officer nga si Jerone Castillo, samtang ang acting mayor nagtudlo kang Roseny Reyes isip iyang kapuli.

GOBERNADOR

Sa laing bahin, gipasabot ni Rama nga ang Cebu City adunay local autonomy isip usa ka highly urbanized city. Gisaway niya ang Gobernador Garcia sa pag-apekto sa mga kalihokan sa Cebu City Government, nga gi-describe niya isip usa ka “special consultant” sa City Hall ilawom sa pagdumala sa acting mayor.

“We are not declaring war with the Province, but we are merely asserting what is enshrined in the Constitution - that we are promoting local autonomy,” matod ni Rama.

Gisulti niya nga ang diplomatic approach sa acting mayor sa Provincial Government naka-apekto sa status sa local autonomy sa Cebu City, nga gipasiugda nga ang syudad mao ang kapital sa Cebu Province.

“Wala na nagpasabot nga mag-konsulta ta, dili. Wala usab na nag-ingon nga mag-away ta. Mao nga gipromote nako ang One Cebu Island. Ang pulong nga ‘consulting’ dili maayo pero ‘discussing’ kung adunay mga isyu nga makaapekto sa tibuok isla sa Cebu,” ingon ni Rama.

Gisugyot usab ni Rama ang pag-re-franchise sa katungod sa mga botante sa Cebu City nga makahatag sa ilang mga boto para sa provincial governor election, nga ikumpara sa Mandaue City, laing highly urbanized city sa Metro Cebu nga makaboto sa provincial governor panahon sa local elections.

Gipangutana sab sa suspended mayor ngano nga wala siya opisyal nga giimbitar sa pagsugod o pagtakop sa 2024 Palarong Pambansa sa Cebu City Sports Center (CCSC) niadtong Hulyo 9 ug Hulyo 16. Bisan pa, gipasalamatan niya ang kolektibong paningkamot alang sa kalampusan sa maong event.

Gisaway sab ni Rama ang hosting ug staging sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 sa CCSC niadtong Agosto 25-26, nga gi-aprobahan sa acting mayor sa hangyo sa Capitol.

MCWD, CPA

Gipangutana sab ni Rama ang CPA ug ang diplomatic approach sa acting mayor sa pagsulbad sa pagpanag-iya nga isyu sa Compania Maritima ug sa palibot niini.

Gipahayag niya ang kabalaka sa usa ka sugyot nga mag-develop og casino sa lugar, nga gi-emphasize nga maka-apekto kini sa heritage value, labi na sa Malacañan sa Sugbo.

Mahitungod sa disputed City Hall satellite office sa MCWD-owned building, gipasiugda ni Rama nga kini balido ug adunay board resolution approval. Gidugang niya nga ang City Hall wala magpugos sa pag-okupar sa building, nga kaniadto usa ka Prince Warehouse.

Si Rama niingon nga iyang resulbahon kini nga mga butang sa iyang pagbalik sa opisina sa City Hall./ EHP