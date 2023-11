Rama mitudlo og BOD; Daluz: Magpabilin mi

Nitudlo si Cebu City Mayor Michael Rama sa tulo ka bag-ong mga sakop sa board of directors (BOD) sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) niadtong Martes, Oktubre 31, 2023, aron ihulip kang MCWD chairman Jose Daluz III ug board members Miguelito Pato ug Jodelyn May Seno.

Sila mao si Melquiades Feliciano, Aristotle Batuhan ug Nelson Yuvallos.

Si Rama niingon nga gikapoy na sila sa pagpaabot sa Local Water Utilities Administration (LWUA) nga molihok sa ilang hangyo sa pag-isyu og “certificate of no objection” sa pagtaktak sa serbisyo ni Daluz, Pato ug Seno niadtong Agusto.

Matod sa mayor nga final na ang notice sa ilang pagtangtang.

Si Daluz, sa iyang bahin, nikwestiyon sa lakang ni Rama, nga nagkanayon nga nasayod siya kon unsay tinuod nga nagpaluyo niini. Una, pulitika kini, matod niya. Ikaduha, supak siya sa sugyot nga i-privatize ang water district.

Siya niingon nga ang City Hall kinahanglang mosunod sa tukmang protocol ug maghuwat sa LWUA nga maoy modesisyon sa maong butang.

Niadtong Martes, gitahasan ni Rama ang City Legal Office sa pagtabang sa bag-ong mga miyembro, tungod kay ang ilang appointment nagsilbi usab nga pagsugod sa ilang opisyal nga gimbuhaton ug katungdanan sa pagdumala sa MCWD.

Atol sa oath-taking ceremony, iyang gisugyot nga pilion si Feliciano isip bag-ong chairman sa MCWD aron epektibong mangulo sa water district.

Ang retiradong heneral sa militar mao ang Inter-Agency Task Force chief implementer alang sa Visayas sa panahon sa Covid-19 pandemic.

Ang kasamtangang board members nga sila si Earl Bonachita ug Danilo Ortiz, kinsa nisubli sab sa ilang panumpa niadtong Martes, nisuporta sa pagtudlo ni Rama og tulo ka bag-ong mga sakop.

Si City Budget Officer Jerone Castillo, special assistant sa mayor sa legal nga mga butang, niingon nga ang LWUA wala manumbaling sa ilang hangyo sa pag-isyu sa “certificate of no objection,” nga ilang gisumite niadtong Agusto pa.

“Under the law, they should have acted within 15 days. But there is no action already. Since there is no action, the move of the mayor is to proceed,” matod ni Castillo. “With that, there is a new board. This board must act immediately for the greater good of the city, especially that water is really important to us.”

Matod ni Castillo nga ang desisyon sa pagtudlo sa bag-ong mga miyembro may kalambigitan sa hukom sa Regional Trial Court sa pagtangtang nila ni kanhi MCWD directors Augustus Pe Jr., Ralph Sevilla ug Cecilia Adlawan niadtong 2020, kinsa nikiha ni kanhi mayor Edgardo Labella ug LWUA acting administrator Jeci Lapus, ang duha karon patay na.

Matod niya ang gahom sa pagtudlo adunay katugbang nga gahom sa pagtangtang o pagdisiplina.

MAGPABILIN

Apan matod ni Daluz nga walay notice o kamanduan gikan sa LWUA, magpabilin siya isip chairman, diin si Pato maoy iyang vice chairman ug si Seno ang kalihim.

Bahin sa mga akusasyon nga sila nalambigit sa graft and corruption, siya niingon nga kini mga bakak, nitataw nga way reklamo nga gisang-at batok kanila sa korte.

Gisalikway usab niya ang mga alegasyon nga wala silay katakus, niingon nga ang distrito sa tubig nagdugang og mga tinubdan sa tubig sukad sila nakalingkod sa board.

Matod niya nga ang sitwasyon karon makaapekto sa umaabot nga operasyon sa nagpadayon nga mga proyekto sa imprastraktura sa MCWD sa Cordova, Liloan, Barangay Marigondon ug Canjulao sa Lapu-Lapu City, South Road Properties ug Barangay Inayawan sa dakbayan sa Sugbo.

Si Daluz niingon nga ang Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) nipagawas og paborableng opinyon pabor kanila kalabot sa ilang kasungian tali sa City Hall.

Matod niya nga ang OGCC namahayag nga ang gahom sa LWUA limitado lamang sa pagdumala ug operasyon sa water district ug dili kini makapatuman og takeover sa BOD o sa board of trustees subay sa Presiden­tial Decree (PD) 198, ang balaod nga nagtukod sa water districts, ug giamendahan sa PD 768.

Matod niya nga ilang gitun-an kon motubag ba sila pinaagi sa legal nga mga lakang batok sa mga lakang ni Rama sa water district.