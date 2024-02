Rama mokiha batok sa namasangil kaniya

“I cannot just allow it to pass.”

Kini ang reaksiyon ni Mayor Michael Rama nga iya gyung kasuhan ang mga namasangil gamit ang social media nga siya nalambigit sa hit and run.

Si Jeslar Larumbe, 23, basketball player, nakalas dihang gibanggaan sa usa ka sports utility vehicle (SUV) ang iyang motorsiklo sa Redemptorist Church sa Queens Road, Barangay Kamputhaw, niadtong Dominggo, Pebrero 4, 2024.

Unang nigawas sa post sa social media nga usa ka VIP ang nibangga sa motorista ug gilambigit ang mayor niini, apan gihimakak kini niya.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Pebrero 7, 2024, ang mayor niingon nga nakighinabi na siya sa usa ka law firm ug sa iyang legal council bahin sa pagpasaka sa maong kaso.

Ang kaso ni Larumbe duna nay kalamboan human nakuha sa kapulisan ang SUV nga giingong nakabangga sa biktima.